27 Aufstiege später: Bernd Klemm zieht den Schlussstrich

Schlussstrich nach 60 Jahren: Bernd Klemm (li.) verabschiedet sich aus dem Fußballgeschäft. – Foto: privat

27 Aufstiege in 60 Jahren – jetzt verabschiedet sich Bernd Klemm aus dem Fußballgeschäft. Besonders die letzte Saison beim SVN machte ihm zu schaffen.

Unglaubliche 27 Aufstiege feierte Klemm im Laufe seiner Karriere. Fragt man ihn nach seinen schönsten Momenten, spielen die sportlichen Erfolge allerdings nur eine Nebenrolle. „Die schönsten Momente waren natürlich die tollen Menschen, die man immer kennengelernt hat“, verriet Klemm im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Nach 60 Jahren im Fußball zieht Bernd Klemm einen Schlussstrich. 27 Aufstiege feierte der 64-Jährige in seiner langen Karriere – doch am Ende bleiben für ihn vor allem die Menschen in Erinnerung. Seine Laufbahn verbrachte Klemm in verschiedenen Rollen beim SV DJK Taufkirchen, dem FC Wacker und zuletzt beim SVN München. Künftig will der Radiomoderator und DJ den Fußball nur noch als Zuschauer genießen.

Der SVN München schaffte unter Trainer Dennis Magro in der vergangenen Saison den Sprung in die Landesliga . Für Klemm war der Aufstieg als Abteilungsleiter ein letztes Meisterstück – ausgerechnet ein Jahr später endet beim SVN seine jahrzehntelange Karriere.

Auch beim Blick auf seine sportlichen Erfolge bleibt Klemm gewohnt cool. „Bei 27 Aufstiegen ist es natürlich manchmal schon etwas zur Gewohnheit geworden“, sagte er mit einem Schmunzeln. Einen Erfolg hebt er allerdings besonders hervor: „Der letzte Aufstieg von der Bezirksliga in die Landesliga – das war natürlich für mich der allergrößte Aufstieg.“

Nach enttäuschender SVN-Saison: Bernd Klemm zieht den Schlussstrich

„Dieses Jahr hat schon sehr an mir genagt. Dann habe ich einfach gesagt: `Mit 65 Jahren sagt man jetzt Goodbye´“. In Neuperlach ging es in diesem Jahr drunter und drüber. Bereits vor dem letzten Spieltag stand der SVN mit nur acht Punkten und einem Torverhältnis von minus 100 als Absteiger fest.

Besonders die Entwicklungen innerhalb der Mannschaft hätten ihn enttäuscht. „Diese unglaubliche Misere – und man ist von so vielen Leuten im Stich gelassen worden. Was sich da manche Spieler erlaubt haben, das war schon sehr enttäuschend“, sagte Klemm. „Das hat letztlich dazu geführt, dass ich mir gesagt habe: Jetzt ist die Zeit zu gehen.“

Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht mehr auf den Fußballplatz gehe.

Bernd Klemm wird dem Amateurfußball als Zuschauer erhalten bleiben

Trotz der schwierigen Saison konnte der SVN München den absoluten Worst Case verhindern. „Gott sei Dank konnten wir verhindern, uns aus dem Spielbetrieb zurückzuziehen. Den Supergau konnten wir vermeiden“, sagte Klemm. Dafür investierte der 65-Jährige noch einmal enorm viel Zeit und Energie: „Im vergangenen Jahr habe ich tatsächlich zwischen 40 und 60 Stunden nur für den SVN gearbeitet.“ Den neuen Verantwortlichen wünsche er nur das Beste, um den Verein wieder in ruhige Gewässer zu geleiten.

Nun ist für Klemm nach sechs Jahrzehnten im Fußball Schluss. Ganz verschwinden wird er von den Sportplätzen allerdings nicht. Künftig möchte sich der DJ und Radiomoderator wieder stärker auf sein Privatleben und seine beruflichen Projekte konzentrieren – den Fußball wird er aber weiterhin verfolgen. „Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht mehr auf den Fußballplatz gehe“, sagte Klemm mit einem Lächeln.