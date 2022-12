26.Braustolz-Cup des BSC Rapid Chemnitz

Budenzauber in der Chemnitz Sachsenhalle. Während der Rasenfußball in und um Chemnitz herum in seine wohlverdiente Winterpause gegangen ist, freuen wir uns nach zweijähriger corona-bedingter Zwangspause Euch positiv verrückten Fußballfans mitteilen zu dürfen, dass es in diesem Jahr wieder Budenzauber unter dem Dach der Sachsenhalle geben wird. Beim 26.Hallenturnier des BSC Rapid Chemnitz um den traditionsreichen Braustolz-Cup, der wieder kurz vor dem Jahreswechsel stattfindet, haben die SG Handwerk Rabenstein, der TSV Germania Chemnitz 08, der FSV Grün-Weiß Klaffenbach sowie die Kollegen vom VfB Fortuna Chemnitz und dem SV Eiche Reichenbrand ihre Teilnahme zugesichert. Schöne Tore, herrliche Kombinationen und jede Menge Emotionen wird es also wieder geben – dafür steht der Hallenfußball. Neben dem Fußball ist natürlich auch für das leibliche Wohl der Zuschauer wieder bestens gesorgt. Genießen Sie zu Würstchen, belegten Brötchen oder Kuchen ein FASStastisch gezapftes Braustolz Bier. Das erste Spiel beim 26.Braustolz-Cup wird um 17.30 Uhr angepfiffen.