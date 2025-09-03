26:0 in Münchner Kreispokal – B-Klassist kegelt Kreisligist – SEF-Sieg

Duell der kriselnden Stadtrivalen: BC Attaching empfängt SE Freising.

Kreispokal München: Kreisliga-Duell in Oberföhring – Grafing siegt mit 26:0

Wenn ein neu gegründeter C-Klassist auf einen Kreisklassisten trifft, sind die Rollen klar verteilt. Dass der TSV Grafing zu Hause (Heimrecht getauscht) aber zur Pause 26:0 führt, war nicht vorherzusehen. Zur Halbzeit wurde die Partie abgebrochen. Nicht angetreten ist außerdem der A-Klassist Kollbach gegen Alte Haide München.

Eine Überraschung gab es in Bogenhausen. Der B-Klassist SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München schaltete den Kreisligist Ottobrunn aus (3:2). Ebenfalls als Underdog machte Fanaserie Nord das Rennen gegen Titelverteidiger Harthof. Zwischenzeitlich führte der FCN mit 4:1. Als Kreisklassist hat auch Haar einen Kreisligisten aus dem Weg geräumt. Trudering verlor mit 1:3.

Im Kreisliga-Duell zwischen Rot-Weiss Oberföhring und Zamdorf setzte sich die Heimelf durch. Im Elfmeterschießen der beiden Rivalen aus der Kreisliga 3 siegte Oberföhring.