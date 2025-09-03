26:0 in Münchner Kreispokal – B-Klassist kegelt Kreisligist – SEF-Sieg

Am Dienstagabend standen zahlreiche Duelle im Kreispokal an. Zahlreiche Duelle in München, vier Spiele im Kreis Donau/Isar, darunter das Derby in Freising, und ein Duell zweier gut Bekannter im Kreis Inn/Salzach. Die Spiele in der Übersicht.
Keine Überraschungen sahen die Zuschauer am Mittwochabend im Kreispokal Donau/Isar – und nur ein Kreisligist flog aus dem Pokal. Die SpVgg Kammerberg kassierte im Derby gegen den SE Freising eine deutliche 1:4-Pleite. Ansonsten setzten sich die Kreisligisten Mindelstetten, Berglern und Lichtenau durch. Einzig für Lichtenau wurde es gegen A-Klassist Irsching-Knodorf richtig brenzlig.
Wenn ein neu gegründeter C-Klassist auf einen Kreisklassisten trifft, sind die Rollen klar verteilt. Dass der TSV Grafing zu Hause (Heimrecht getauscht) aber zur Pause 26:0 führt, war nicht vorherzusehen. Zur Halbzeit wurde die Partie abgebrochen. Nicht angetreten ist außerdem der A-Klassist Kollbach gegen Alte Haide München.
Eine Überraschung gab es in Bogenhausen. Der B-Klassist SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München schaltete den Kreisligist Ottobrunn aus (3:2). Ebenfalls als Underdog machte Fanaserie Nord das Rennen gegen Titelverteidiger Harthof. Zwischenzeitlich führte der FCN mit 4:1. Als Kreisklassist hat auch Haar einen Kreisligisten aus dem Weg geräumt. Trudering verlor mit 1:3.
Im Kreisliga-Duell zwischen Rot-Weiss Oberföhring und Zamdorf setzte sich die Heimelf durch. Im Elfmeterschießen der beiden Rivalen aus der Kreisliga 3 siegte Oberföhring.
Im Kreispokal-Achtelfinale von Inn/Salzach eliminierte der SV Aschau am Inn den einstigen Ligakonkurrenten Engelsberg im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten stand es nach den Toren von Georg Moser (50.) und Jonas Salzeder (70.) 1:1.