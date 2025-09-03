 2025-09-02T12:13:53.882Z

Der Titelverteidiger ist raus. Der FSV Harthof startete mit zwei Siegen in die Kreisliga-Saison, verlor aber im Pokal.
Der Titelverteidiger ist raus. Der FSV Harthof startete mit zwei Siegen in die Kreisliga-Saison, verlor aber im Pokal. – Foto: Simone Orth

26:0 in Münchner Kreispokal – B-Klassist kegelt Kreisligist – SEF-Sieg

Kreispokal-Duelle in Donau/Isar, München, Inn/Salzach

Am Dienstagabend standen zahlreiche Duelle im Kreispokal an. Zahlreiche Duelle in München, vier Spiele im Kreis Donau/Isar, darunter das Derby in Freising, und ein Duell zweier gut Bekannter im Kreis Inn/Salzach. Die Spiele in der Übersicht.

Kreispokal Donau/Isar: Derby in Freising – Kreisligisten bei A-Klassist und Kreisklassist gefordert

Keine Überraschungen sahen die Zuschauer am Mittwochabend im Kreispokal Donau/Isar – und nur ein Kreisligist flog aus dem Pokal. Die SpVgg Kammerberg kassierte im Derby gegen den SE Freising eine deutliche 1:4-Pleite. Ansonsten setzten sich die Kreisligisten Mindelstetten, Berglern und Lichtenau durch. Einzig für Lichtenau wurde es gegen A-Klassist Irsching-Knodorf richtig brenzlig.

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Reichertshausen
TSV ReichertshausenReichertshsn
FC Mindelstetten
FC MindelstettenMindelstette
2
6
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FC Forstern
FC ForsternFC Forstern
SV Eintracht 60 Berglern
SV Eintracht 60 BerglernSV Berglern
1
4
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Irsching-Knodorf
SV Irsching-KnodorfSV Irsching
TSV Lichtenau
TSV LichtenauLichtenau
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
BC Attaching
BC AttachingAttaching
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
1
4
Abpfiff

Duell der kriselnden Stadtrivalen: BC Attaching empfängt SE Freising.

Kreispokal München: Kreisliga-Duell in Oberföhring – Grafing siegt mit 26:0

Wenn ein neu gegründeter C-Klassist auf einen Kreisklassisten trifft, sind die Rollen klar verteilt. Dass der TSV Grafing zu Hause (Heimrecht getauscht) aber zur Pause 26:0 führt, war nicht vorherzusehen. Zur Halbzeit wurde die Partie abgebrochen. Nicht angetreten ist außerdem der A-Klassist Kollbach gegen Alte Haide München.

Eine Überraschung gab es in Bogenhausen. Der B-Klassist SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München schaltete den Kreisligist Ottobrunn aus (3:2). Ebenfalls als Underdog machte Fanaserie Nord das Rennen gegen Titelverteidiger Harthof. Zwischenzeitlich führte der FCN mit 4:1. Als Kreisklassist hat auch Haar einen Kreisligisten aus dem Weg geräumt. Trudering verlor mit 1:3.

Im Kreisliga-Duell zwischen Rot-Weiss Oberföhring und Zamdorf setzte sich die Heimelf durch. Im Elfmeterschießen der beiden Rivalen aus der Kreisliga 3 siegte Oberföhring.

Gestern, 19:00 Uhr
1.FC Kollbach
1.FC Kollbach1.FC Kollbach
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
-
-
§ Urteil

Gestern, 19:00 Uhr
FC Phönix Schleißheim
FC Phönix SchleißheimSchleißheim
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
2
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Fasanerie Nord
FC Fasanerie NordFasanerie N.
FSV Harthof München
FSV Harthof MünchenFSV Harthof
4
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
SV Zamdorf 1974
SV Zamdorf 1974SV Zamdorf
8
7
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Haar
TSV HaarHaar
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering
3
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Biberg
FC BibergFC Biberg
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder.
2
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
MSV Bajuwaren
MSV BajuwarenMSV Bajuware
4
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Wölfe München
FC Wölfe MünchenFC Wölfe Mün
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
0
26
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
FC Espanol München
FC Espanol MünchenFC Espanol M
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
19:30

Gestern, 19:00 Uhr
SC Amicitia München
SC Amicitia MünchenSC Amicitia
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü
3
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Neuried
TSV NeuriedTSV Neuried
Spfrd BIH München
Spfrd BIH MünchenSpfrd BIH Mü
5
1
Abpfiff

„Neues Selbstvertrauen sammeln“: Neuried im Heimspiel klar favorisiert

Kreispokal Inn/Salzach: Aschau am Inn traf auf Ex-Kreisliga-Konkurrent Engelsberg

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Engelsberg
TuS EngelsbergEngelsberg
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
8
9
Abpfiff

Im Kreispokal-Achtelfinale von Inn/Salzach eliminierte der SV Aschau am Inn den einstigen Ligakonkurrenten Engelsberg im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten stand es nach den Toren von Georg Moser (50.) und Jonas Salzeder (70.) 1:1.

