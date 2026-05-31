2:6 zum Saisonausklang - Dillingen setzt andere Prioritäten

Auch wenn das Ergebnis gegen den am Ende Tabellendritten FSV Buchdorf mit 2:6 am Ende etwas hoch ausgefallen war und die SSV insgesamt nicht mehr allzu griffig agierte, hatte Dillingens Erster Vorsitzender Christoph Nowak damit "überhaupt kein Problem": "Wenn sich, wie diesmal, am letzten Spieltag die Konstellation ergibt, dass es für beide beteiligten Mannschaften um nichts mehr geht, dann bekommen auch die Ergänzungsspieler, die sich die ganze Saison über vorbildlich eingebracht haben, zum Saisonausklang ihr Dankeschön-Match. Da waren wir uns in der Sportlichen Leitung alle, nachdem wir eine Woche zuvor in Donaumünster den Klassenerhalt fix gemacht hatten, noch dort vor Ort sofort einig."
So fehlten mit Stammkeeper Michael Wagner, Benedikt Huber (Zahn-OP), Alban und Gazmend Nuraj (beide hatten aus beruflichen Gründen frei bekommen) sowie Spielertrainer Alexander Kinder (Bank) gleich fünf Startelfspieler des Vorwochenendes, wobei den Backups überhaupt kein Vorwurf zu machen war.
In dem zwar bedeutungslosen, aber durchaus munteren Sommerkick ohne besondere taktische Zwänge ließ die SSV zwei Großchancen liegen, ehe sie in der elften Spielminute durch einen Abstauber von Kasem Al Shabani in Führung ging, Gästekeeper Michael Schäftner hatte zuvor Florend Isufis Kopfball entschärft. Nach einer Unzulänglichkeit in der Dillinger Defensivabteilung sagte Richard Eidner "Danke!" und glich aus (19.). Die Gastgeber verpassten den erneuten Führungstreffer. Das Tor fiel hingegen durch Liga-Torschützenkönig Simon Lux, assistiert von Eidner, auf der Gegenseite - 1:2 (30.)!
Nach der Pause glichen die Kreisstädter durch einen Foulelfmeter von Marius Brugger aus, der eingewechselte Spielertrainer Alexander Kinder war gelegt worden (52.). Sieben Minuten später ging der FSV Buchdorf, abermals durch Simon Lux, wieder in Führung und legte durch Johannes Roßkopf (71.), hierbei roch es nicht nur, sondern es stank sogar nach Abseits, vorentscheidend nach. Beide Male hieß der Vorlagengeber Nikolai Kastner. Die SSV-Moral war nun gebrochen, auch angesichts zweier "Ampelkarten" für den nicht zu Unrecht reklamierden Brugger (72.) und Spielertrainer Dominik Riedinger in Folge eines Foulspiels im Mittelfeld (83.), die man an einem letzten Spieltag vielleicht so nicht geben muss. Kastner selbst sorgte nach Assist von Simon Lux für den 2:6-Endstand (73.), vorher hatte Simon Lux nach Zuspiel von Johannes Roßkopf seinen dritten Treffer und das 2:5 markiert (71.).