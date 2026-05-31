2:6 zum Saisonausklang - Dillingen setzt andere Prioritäten von Christoph Nowak · Heute, 18:21 Uhr · 0 Leser

Musste mit seiner SSV Dillingen zum Saisonende eine belanglose 2:6-Heimniederlage gegen den FSV Buchdorf hinnehmen: Spielertrainer Dominik Riedinger gab dabei aber auch seinen Edelreservisten die verdiente Einsatzzeit. – Foto: Igor Hoffmann

Auch wenn das Ergebnis gegen den am Ende Tabellendritten FSV Buchdorf mit 2:6 am Ende etwas hoch ausgefallen war und die SSV insgesamt nicht mehr allzu griffig agierte, hatte Dillingens Erster Vorsitzender Christoph Nowak damit "überhaupt kein Problem": "Wenn sich, wie diesmal, am letzten Spieltag die Konstellation ergibt, dass es für beide beteiligten Mannschaften um nichts mehr geht, dann bekommen auch die Ergänzungsspieler, die sich die ganze Saison über vorbildlich eingebracht haben, zum Saisonausklang ihr Dankeschön-Match. Da waren wir uns in der Sportlichen Leitung alle, nachdem wir eine Woche zuvor in Donaumünster den Klassenerhalt fix gemacht hatten, noch dort vor Ort sofort einig." So fehlten mit Stammkeeper Michael Wagner, Benedikt Huber (Zahn-OP), Alban und Gazmend Nuraj (beide hatten aus beruflichen Gründen frei bekommen) sowie Spielertrainer Alexander Kinder (Bank) gleich fünf Startelfspieler des Vorwochenendes, wobei den Backups überhaupt kein Vorwurf zu machen war.