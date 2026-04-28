26 Spieltag: Erste Entscheidung gefallen und die Spitze wackelt

Der 26. Spieltag der Kreisliga Emsland hat am Sonntag die nächsten Pflöcke eingeschlagen, sportlich entschieden wurde aber bereits am Freitag ein ganz bitteres Kapitel: Der Haselünner SV stand nach seinem vorgezogenen Derby gegen VfL Herzlake und den parallel passenden Ergebnissen endgültig als erster Absteiger fest. Ausgerechnet der Ortsrivale SV Eltern drückte mit seinem Sieg gegen Bawinkel den Taschenrechner endgültig auf „keine Hoffnung mehr“. An der Tabellenspitze nutzte der SV Bokeloh die Gunst der Stunde und holte sich Platz eins zurück, während der SC Baccum mit seinem Heimsieg vorerst wieder auf Rang zwei kletterte. Dazwischen: Überraschungen, Dämpfer und einige richtungsweisende Ergebnisse im Saisonendspurt. Hier kommt der Überblick zum Spieltag.

Fischer fliegt. Kramer trifft. Mehr brauchte dieses zähe Kreisliga-Duell nicht.

Nach einer unumstrittenen Notbremsen-Entscheidung gegen Maik Fischer zeigte der Unparteiische auf den Punkt, Benjamin Kramer verwandelte den fälligen Strafstoß zum goldenen 1:0 für den SC Baccum gegen den TuS Haren. Warum Haren trotz Unterzahl fast noch zurückkam und weshalb der Elfmeter reichlich Gesprächsstoff liefert, lest ihr im ausführlichen Spielbericht bei FuPa. Hier entlang zum Bericht

Der Haselünner SV lieferte im Derby gegen VfL Herzlake erneut einen couragierten Auftritt, stand am Ende aber wieder mit leeren Händen da. Nach torloser erster Hälfte nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt: Eugen Freier brachte Herzlake nach dem Seitenwechsel in Führung (53.), Jonathan Schwalen legte nach einem konsequent zu Ende gespielten Ball auf 2:0 nach (76.). Zwar verkürzte Benedikt Hölzen nur fünf Minuten später nach starkem Solo noch auf 1:2, doch zu mehr reichte es für die Hausherren nicht. Besonders bitter aus Sicht des HSV: Schon in der Anfangsphase hatte Hölzen die große Möglichkeit zur Führung vergeben. So blieb unter dem Strich ein gutes Spiel, aber erneut keine Punkte.

Für eine faustdicke Überraschung sorgte SC Blau-Weiß Papenburg II mit dem 3:2-Auswärtssieg bei DJK Eintracht Börger. Die Gäste erwischten einen Traumstart und gingen bereits nach wenigen Sekunden durch Mathis Sürken in Führung. Ivano Tadic erhöhte nach 24 Minuten auf 2:0, ehe Marc Wöste die Hausherren per Foulelfmeter wieder heranbrachte (34.). Nach dem Seitenwechsel blieb Börger zwar bemüht, doch erneut schlug Papenburg eiskalt zu: Tadic staubte in der 66. Minute zum 3:1 ab und stellte die Weichen auf Auswärtssieg. Der späte Anschluss durch Julius Schmitz in der Nachspielzeit kam für Börger letztlich zu spät. Damit landet das Kellerkind einen überraschenden Coup im Saisonendspurt.

Im wichtigen Kellerduell musste sich SV Grenzland Twist dem SV Lengerich-Handrup am Ende verdient mit 1:3 geschlagen geben. Die Gäste gingen nach einer Ecke durch Simon Schäfer zunächst in Führung (31.), doch Lars Gerke stellte noch vor der Pause nach einem sehenswerten Angriff auf 1:1 (43.). Nach dem Seitenwechsel verpasste Grenzland mehrfach die mögliche Führung, unter anderem per Kopfball an die Latte. Effizienter blieb dagegen Lengerich-Handrup: Justus Stoll köpfte einen Freistoß zur erneuten Führung ein (71.), ehe Thomas Fehren einen Konter zum 3:1-Endstand abschloss (85.). Für Twist eine bittere Niederlage im Abstiegskampf, weil durchaus mehr drin gewesen wäre.

Nach dem Dämpfer im Spitzenspiel meldete sich SV Bokeloh mit einem verdienten 1:0-Heimsieg gegen den FC 47 Leschede zurück und eroberte die Tabellenführung zurück. Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Kontrolle, ließen Ball und Gegner laufen und erspielten sich schon vor der Pause ein klares Chancenplus. Belohnt wurde der Aufwand in der 28. Minute, als Robin Bürschen nach einem abgefälschten Abschluss zum goldenen Treffer einschoss. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bokeloh die reifere Mannschaft, ohne aus der Überlegenheit weiteres Kapital zu schlagen. Leschede fand offensiv kaum Lösungen gegen eine stabile SVB-Defensive und konnte die Hausherren nur selten ernsthaft unter Druck setzen. So blieb es bei einem insgesamt ungefährdeten und verdienten Arbeitssieg für Bokeloh.

SV Surwold setzte sich im Verfolgerduell verdient mit 2:0 gegen SV Listrup durch und fügte den Gästen einen empfindlichen Dämpfer im Aufstiegsrennen zu. Zur Pause durfte sich Listrup vor allem bei Keeper Niklas Berger bedanken, der seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel hielt. Nach dem Seitenwechsel belohnte sich Surwold dann für den höheren Aufwand: Lukas Borgmann traf in der 56. Minute zur Führung. Listrup wurde danach offensiver, brachte nach vorne aber zu wenig Konsequenz und Durchschlagskraft auf den Platz. Kurz vor Schluss sorgte Claas Hoppe mit dem 2:0 für die Entscheidung (88.). Durch die Niederlage rutscht Listrup auf Rang drei ab, während Surwold als Tabellenfünfter weiter oben anklopft.

Egbers. Schnebeck. Looschen. Schnebeck. Schnebeck. Oder anders gesagt: Erst köpfte Julian Egbers den SVE auf Kurs, dann packte Jannis Schnebeck seinen Dreierpack aus, dazwischen hielt Leon Looschen Bawinkel kurz im Geschäft. Mehr Spannung ließ Eltern danach aber nicht mehr zu. Den ausführlichen Spielbericht mit allen Szenen, Stimmen und der Abstiegsnotiz zum Haselünner SV gibt es jetzt bei FuPa: Hier entlang geht's zum Artikel