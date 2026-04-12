2:6-Pleite des Zweiten Münchingen, Heimsheim verliert beim Kellerkind

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Für den TV Pflugfelden wurde es der nächste bitterer Nachmittag einer ohnehin leidvollen Saison. Gegen den TSV Merklingen setzte es ein 0:8, nachdem die Gäste die Partie mit Toren von Eugen Schön und Alessio Altavilla schon vor der Pause in ihre Richtung gelenkt hatten. Nach dem Seitenwechsel brach der Widerstand des Tabellenletzten vollends. Semir Hodzic, Dzanan Mehicevic mit drei Treffern und Fabian Heim mit einem Doppelpack schraubten das Ergebnis in die Höhe. Merklingen steht nun bei 31 Punkten, Pflugfelden bleibt bei drei Punkten und 203 Gegentoren. Die Zahlen allein zeigen die ganze Härte dieser Lage.

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Der TSV Heimsheim erwischte den besseren Start und ging durch Lino Widmaier früh in Führung. Doch NK Croatia Bietigheim fand schnell die passende Antwort. Daniel Divković glich bereits in der 22. Minute aus und hielt die Gastgeber in einer Partie, die für den Abstiegskampf enorme Bedeutung hatte. Als vieles schon auf eine Punkteteilung zusteuerte, traf Marko Turkovic in der 76. Minute zum 2:1. Für NK Croatia Bietigheim ist das ein Sieg von großem Wert, weil die Mannschaft auf 23 Punkte kommt und die Hoffnung wahrt. Heimsheim bleibt bei 41 Punkten und verpasst einen wichtigen Schritt nach oben. ---

Der TASV Hessigheim ging durch Filippo Russo in Führung und hielt auch nach dem Ausgleich durch den Foulelfmeter von Tobias Uhse lange Kurs auf einen Auswärtssieg. Björn Rewitzer brachte die Gäste in der 56. Minute erneut nach vorne und unterstrich die starke Reaktion nach dem Rückschlag kurz vor der Pause. Doch derselbe Björn Rewitzer wurde wenig später zur tragischen Figur, als ihm in der 65. Minute das Eigentor zum 2:2 unterlief. So blieb es bei einer Punkteteilung, die keinem Team wirkliche Ruhe verschafft. Hessigheim steht nun bei 32 Punkten, Pattonville bei 28. Beide bleiben in einer Zone, in der jeder Zähler zählt.

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Der FV Löchgau II hielt die Partie lange offen, doch in der Schlussphase schlug der FC Marbach mit der nötigen Konsequenz zu. Alessio Iaciancio traf in der 68. Minute zur Führung, ehe Burak Yalman in der 86. Minute den Auswärtssieg endgültig absicherte. Für Marbach ist das ein wichtiger Erfolg, weil die Mannschaft mit nun 39 Punkten stabil in der oberen Tabellenhälfte bleibt. Löchgau II dagegen steckt mit 24 Punkten weiter tief in der Gefahrenzone. Gerade in solchen direkten Heimspielen wiegt eine Niederlage besonders schwer, weil die Chancen auf Luft nach unten begrenzt bleiben.

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Lange sah alles nach einem zähen, torlosen Nachmittag aus, doch dann schlug die Spvgg Besigheim spät und eiskalt zu. Riccardo Macorig erzielte in der 87. Minute den einzigen Treffer des Spiels und bescherte den Gästen damit einen Sieg, der in dieser Phase der Saison enorme Bedeutung besitzt. Mit nun 42 Punkten rückt Besigheim auf Rang drei vor und bleibt in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen. TV Aldingen bleibt bei 39 Punkten und verpasst die Chance, im direkten Duell an einem Konkurrenten vorbeizuziehen. Diese Niederlage tut weh, weil sie erst in den letzten Minuten besiegelt wurde.

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Der TSV Schwieberdingen hat ein Ausrufezeichen gesetzt und den Tabellenzweiten TSV Münchingen mit 6:2 überrollt. Schon früh sorgten Francesco Masso und Navid Habibi für klare Verhältnisse, ehe Ben Bauer und erneut Francesco Masso die Gastgeber noch vor der Pause auf 4:1 stellten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Schwieberdingen gnadenlos. Giuseppe Masso traf ebenso wie Francesco Masso, der mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt setzte. Die zwei Tore von Tamino Filipaj reichten Münchingen nur zur Ergebniskorrektur. Für Schwieberdingen ist das ein Befreiungsschlag, für Münchingen ein schmerzhafter Dämpfer.

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