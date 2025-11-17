2:6 nach 2:0 – Ratingens U23 geht baden

Die Hoffnungen der U23 von Ratingen 04/19, endlich einmal eine kleine Erfolgsserie zu erzielen, haben sich nicht erfüllt. Das Bezirksliga-Gastspiel beim gefährdeten SV Uedesheim ging klar 2:6 (2:1) verloren, obwohl ein glänzender Start gelang. Nach einer halben Stunde lagen die Ratinger 2:0 vorne, denn die erst 19 Jahre alten Angreifer Eleftherias Vasileidas mit seinem elften Saisontor und anschließend über rechts Leo Kaiser (drittes Saisontor) sorgten für ein erst einmal beruhigendes 2:0.

Kurz vor dem Wechsel kamen die Hausherren zum Anschlusstreffer durch einen überaus zweifelhaften Elfmeter. Nach einer Stunde entstand bei den Gästen ein rätselhaftes Tief. Zunächst kam der SV Uedesheim zum 2:2 (62.), dann wurde der Ratinger Verteidiger Thabani Milambu mit glattem Rot vom Platz gestellt wegen Handspiels – und erneut ein Elfmeter gepfiffen (64.). In Unterzahl konnten die Gäste nicht mehr mithalten und so blieben die Punkte bei den zuletzt dreimal besiegten in Uedesheimern. „Es lief einfach alles gegen uns, beginnend mit den beiden völlig unberechtigten Elfmetern“, sagte der Sportliche Leiter Tobias Krampe. Kommendes Wochenende ist spielfrei.