26 Kreisliga - Der Countdown läuft: Jetzt wird’s ernst

Der 26. Spieltag ist kein Sprinter, eher so ein gemütlicher Dauerläufer: eins schon erledigt, zwei am Freitag, der große Rest am Sonntag. Und hier? Wird nach und nach serviert, Vorberichte frisch aus der Kabine, mit mehr Würze als die Halbzeitansprache. Bleibt dran, es könnte unterhaltsam werden.
Wenn der Zehnte zum Dritten fährt, packt man normalerweise schon mal die Ausrede ein. Normalerweise. Aber dann kommt TuS Haren um die Ecke, seit sechs Spielen ungeschlagen, mit 29 Toren im Gepäck und der leisen Frage: „Wer ist hier eigentlich Favorit?“
SC Baccum erinnert sich noch gern ans 1:0 im Hinspiel, aber das war gegen den TuS von 2025. Dieser hier wirkt eher wie ein Update mit Tor-Garantie.
Manche Spiele sind wie ein guter Kneipenabend: Man weiß am nächsten Morgen nicht mehr alles, aber dass es wild war, schon.
Das 5:5 aus dem Hinspiel zwischen Eltern und Bawinkel gehört genau in diese Kategorie. Neun Torschützen, zehn Tore, kollektives Schulterzucken. Und jetzt? Jetzt treffen sie sich wieder und zwar zum ersten Mal überhaupt in Eltern um Punkte.
Eltern (13.) mit leichtem Rückenwind, Bawinkel (11.) einen Tick weiter oben und irgendwo zwischen Vorsicht und „Ach komm, einmal geht noch was“ liegt dieses Spiel.