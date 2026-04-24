26 Kreisliga - Der Countdown läuft: Jetzt wird’s ernst

Manche Spiele sind wie ein guter Kneipenabend: Man weiß am nächsten Morgen nicht mehr alles, aber dass es wild war, schon.

Das 5:5 aus dem Hinspiel zwischen Eltern und Bawinkel gehört genau in diese Kategorie. Neun Torschützen, zehn Tore, kollektives Schulterzucken. Und jetzt? Jetzt treffen sie sich wieder und zwar zum ersten Mal überhaupt in Eltern um Punkte.

Eltern (13.) mit leichtem Rückenwind, Bawinkel (11.) einen Tick weiter oben und irgendwo zwischen Vorsicht und „Ach komm, einmal geht noch was“ liegt dieses Spiel.