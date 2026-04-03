2:6-Klatsche – Xantener Aufwärtstrend jäh gestoppt

Torjäger David Epp gab eine halbe Stunde vor Ende sein Comeback und vergab eine Großchance zum Ausgleich. Braun: „David hat das 3:3 auf dem Fuß, verstolpert aber. Da fehlt ihm der Spielrhythmus. Wir können auf der Leistung nach der Pause aufbauen. Kevelaer hat leider jeden kleinen Fehler bestraft.“ Trotz der Niederlage hat der TuS weiterhin drei Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze.

Am Montag, 15 Uhr, steht die nächste Heimpartie an. Im Halbfinale des Kreispokals wartet Landesligist SV Scherpenberg „Das Spiel ist nicht so sehr von Bedeutung. Mein voller Fokus liegt auf der Liga. Ich sehe uns jedoch in keinem Spiel chancenlos“, so Braun.