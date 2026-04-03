2:6-Klatsche – Xantener Aufwärtstrend jäh gestoppt

Der TuS Xanten hat vor dem Pokalknaller gegen den SV Scherpenberg am Ostermontag in der Bezirksliga im Kampf um den Klassenerhalt einen herben Dämpfer kassiert. Gegen den Kevelaerer SV verloren die Fürstenberg-Fußballer 2:6 (0:3).
Nach fünf ungeschlagenen Spielen musste Xanten wieder eine Niederlage hinnehmen. „In der ersten Halbzeit war Kevelaer klar überlegen. Da hat der Gegner verdient 3:0 geführt“, musste der spielende Co-Trainer, Marvin Braun, zugeben. Die beste Rückrunden-Mannschaft setzte sich früh durch die Tore von Tobias Bolz (17.), Malik Bongers (22.) und erneut Bolz (38.) ab.
„In der zweiten Halbzeit wollten wir Vollgas geben. Wir haben dann 25 Minuten bärenstark gespielt und uns aufgeopfert. Aber leider hat’s nicht gereicht“, musste Braun feststellen, der dem TuS mit einem verwandelten Handelfmeter wieder Leben einhauchte (54.). Spätestens nach dem Anschlusstreffer durch Luca Binias (69.) keimte Hoffnung auf, doch noch etwas Zählbares aus Kevelaer mitzunehmen. Doch durch einen Doppelpack von Maximillian Gastens (74./77.) und dem Treffer von Nils Theysen (76.) war die erste Niederlage für die Xantener seit dem 1. März besiegelt.
Torjäger David Epp gab eine halbe Stunde vor Ende sein Comeback und vergab eine Großchance zum Ausgleich. Braun: „David hat das 3:3 auf dem Fuß, verstolpert aber. Da fehlt ihm der Spielrhythmus. Wir können auf der Leistung nach der Pause aufbauen. Kevelaer hat leider jeden kleinen Fehler bestraft.“ Trotz der Niederlage hat der TuS weiterhin drei Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze.
Am Montag, 15 Uhr, steht die nächste Heimpartie an. Im Halbfinale des Kreispokals wartet Landesligist SV Scherpenberg „Das Spiel ist nicht so sehr von Bedeutung. Mein voller Fokus liegt auf der Liga. Ich sehe uns jedoch in keinem Spiel chancenlos“, so Braun.