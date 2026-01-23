2:6 in Budberg – Rückschlag für den TuS Xanten

Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten haben ihrem neuen Trainer, Mirco Dietrich, eine unruhige Nacht beschert. „Die Niederlage hat mich doch zum Nachdenken gebracht“, sagte der Coach zur 2:6 (1:2)-Klatsche im vorletzten Testspiel vor dem Restart beim SV Budberg II.
Der TuS ging durch Christopher Kimbakidila in Führung (19.), mit dem Gegentor durch Lennart Severith kurz vor der Pause (40.) verloren die Gäste aber vollends den Faden. Die Folge: Severith sorgte vor dem Seitenwechsel noch fürs 2:1 (43.). Kurz nach nach Wiederanpfiff erhöhte Benny Franke auf 3:1 (36.). Xanten fing sich etwas, Jehovany Pedro da Silva verkürzte eine Viertelstunde vor Schluss.
Was aber auffiel: Die Bezirksliga-Kicker verzettelten sich zu sehr in Einzelaktionen. Im Vergleich zum 1:1 beim Oberligisten 1. FC Kleve war die Leistung ein Rückschritt. „Mir hat der Teamgedanke gefehlt. Das war das erste Mal, seitdem ich in Xanten bin, dass ich dieses Gesicht von der Mannschaft zu sehen bekommen habe“, so Dietrich. Und weiter: „Nach den durchweg positiven Trainingseindrücken bin ich schon überrascht über den Auftritt in Budberg.“
Die Hausherren legten in der Schlussphase noch drei Tore durch Patrick Reitemeier (78.), Henrik Skodacek (79.) sowie Felix Engeln (84.) nach. Auf Nachfrage bestätige Trainer Thomas Kehrmann, dass fortan Mika Engeln, der kleine Bruder von Felix, dem Budberger Kader angehören werde. Der Linksfuß kommt vom Landesligisten GSV Moers. „Da Mika in Baden-Württemberg studiert, steht er uns aber nicht immer zur Verfügung“, so Kehrmann.
Xantens Fußballer möchten es am Freitag, 20 Uhr, im letzten Test der Winter-Vorbereitung bei Siegfried Materborn besser machen. Budberg II tritt am Sonntag, 13 Uhr, beim SV Straelen an.
