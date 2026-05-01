2:6: Dillinger Nullleistung am "Tag der Arbeit" in Hainsfarth

Nichts zu erben gab es für eine völlig indisponierte SSV Dillingen am "Tag der Arbeit" beim TSV Hainsfarth (blaue Trikots). – Foto: SSV Dillingen

Mit einer in allen Belangen bodenlosen Leistung meldete sich die SSV Dillingen am "Tag der Arbeit" eindrucksvoll im Abstiegskampf der Kreisliga Nord Schwaben zurück. "Arbeiten" wäre im Nachholmatch beim direkten Konkurrenten TSV Hainsfarth beispielsweise ein durchaus erfolgversprechender Ansatz gewesen, doch der dilettantische Auftritt mit wenig Leidenschaft und fehlender taktischer Cleverness, dafür aber durchaus mit dem einen oder anderen für die Situation völlig untauglichen Element von "Hacke, Spitze, eins, zwei, drei" im Burschelstadion führte folgerichtig zu einer derben 2:6-Klatsche und nebenbei noch zum Verlust des am Ende vielleicht noch wichtigen direkten Vergleichs für die Kreisstädter, die das Hinspiel noch mit 3:1 gewonnen hatten.

Dass mit dem kurzfristig erkrankten Marius Brugger neben dem rotgesperrten Alban Nuraj ein weiterer Innenverteidiger ausgefallen war, darf keine Entschuldigung dafür sein, dass das verbliebene Personal in der Viererkette gegen die oftmals mit langen Bällen operierenden Gastgeber viel zu hoch stehend von einer Verlegenheit in die nächste stürzte und dazu noch wohlmeinende Ratschläge von außen mit bissigen Kontern quittierte. Es wäre aber unfair, der Dillinger Abwehr die alleinige Schuld am Debakel zu geben, denn auch das allermeist nur körperlich anwesende Zentrum und die gegen eine Dreierkette nahezu jegliche Defensivarbeit verweigernde Offensive wären an diesem Tag besser bei einem aber nur möglicherweise körperlosen Ü60-Seniorenkick als im Abstiegskampf der Kreisliga aufgehoben gewesen...