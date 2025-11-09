2:6 – Deisenhofens U23 chancenlos im Nebel von Gilching

Chancenlos war die U23 des FC Deisenhofen beim TSV Gilching. Die Gastgeber siegten bei grenzwertigen Sichtverhältnissen mit 6:2 (2:1).

Chancenlos war die U23 des FC Deisenhofen beim TSV Gilching. Die Gastgeber siegten bei grenzwertigen Sichtverhältnissen mit 6:2 (2:1). „Wir hatten keinen guten Tag. Es hätte auch höher ausgehen können“, räumte FCD-Trainer Andreas Budell ein.

Bei Gilchings 1:0 stand Schütze Marco Brand sträflich frei (5.). Der schnelle Ausgleich durch Lukas Vollmers abgefälschten Schuss (14.) weckte nur kurz Hoffnung beim FCD. Ein Eigentor von Maximilian Martin, der den Ball beim Rettungsversuch nach einem verlorenen Laufduell über die Linie grätschte, brachte Gilching wieder in Front (29.). „Vor und nach diesem Tor hatten wir zwei, drei gute Situationen. Aber eigentlich war das 2:1 zur Pause schon schmeichelhaft für uns“, gab Budell zu.

Beim 3:1 durch Maximilian Hoelzl (58.) spielte der Nebel eine Hauptrolle. „Der Ball war einen Meter im Aus, das haben auch die Gilchinger gesagt“, so Budell, der sich fragte, „ob es Sinn macht, unter diesen Bedingungen anzupfeifen. In der ersten Halbzeit ging es noch. Aber in der zweiten habe ich unseren Torwart Basti Amann nicht mehr gesehen. Auch der Ball war, wenn er etwas höher in der Luft war, nicht mehr zu sehen.“ Andererseits betonte er: „Das soll keine Ausrede sein.“ Daniel Yordanov (76.), Tarik Kluge (79.) und Maximilian Karl per Strafstoß (85.) sowie der Deisenhofner Florian Weber (90.) sorgten für den verdienten 6:2-Endstand. Die Analyse der Niederlage sei nicht einfach, sagt Budell: „Ich habe so wenig gesehen, dass ich meinen Spielern gar nicht genau sagen kann, wo die Fehler lagen.“ (um)

TSV Gilching-Argelsried - FC Deisenhofen U23 6:2 (2:1) FC Deisenhofen U23: Amann - Martin, Freitag (61. Lindenauer), Cosic (67. Sliwka), Blauensteiner, Vollmer (68. Weber), Rogalski, Geigenberger, Cavnic (46. Rehm), Perneker (75. Bisignano), Bürstner Tore: 1:0 Brand (5.), 1:1 Vollmer (14.), 2:1 Martin (29., Eigentor), 3:1 Hoelzl (58.), 4:1 Yordanov (76.), 5:1 Kluge (79.), 6:1 Karl (85., Foulelfmeter), 6:2 Weber (90.)