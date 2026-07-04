252 Mal Bundesliga: Ex-Nationalspieler wechselt zu Regionalligisten Regionalliga Nordost +++ Die VSG Altglienicke überrascht mit einem prominenten Neuzugang von Kevin Gehring · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

252 Mal lief John Anthony Brook (l.) für Hertha BSC, den VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim in der Bundesliga auf. Künftig spielt der Ex-Nationalspieler in der Regionalliga Nordost. – Foto: imago images/Nordphoto

Das ist mal ein echter Transfer-Hammer! Die VSG Altglienicke hat am Sonnabend einen sehr namhaften Neuzugang vorgestellt. Dieser bringt die Erfahrung aus 252 Bundesliga-Einsätzen, aus der Europa League sowie der Champions League und aus der Nationalmannschaft mit in die Regionalliga Nordost.

John Anthony Brooks wird ab sofort für den Regionalligisten auflaufen. Der 45-fache US-amerikanische Nationalspieler stand zuletzt beim Zweitligisten Hertha BSC unter Vertrag. Für die "Alte Dame", den VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim sammelte der Verteidiger in seiner Karriere viel Bundesliga-Erfahrung. Für die USA spielte Brooks unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2014. Künftig wird der 33-Jährige in der vierten Liga auflaufen. Zum Spielerprofil: >> John Anthony Brooks

"John Brooks kommt nicht als Unbekannter zur VSG Altglienicke. Durch seine enge Freundschaft mit unserem Teammanager Mauricio Marin begleitet er den Verein bereits seit Jahren. Er war regelmäßig bei Spielen vor Ort, kennt viele Menschen innerhalb der VSG und hat die Entwicklung des Vereins aus nächster Nähe verfolgt", schreibt der Club zu dem besonderen Transfer. John Anthony Brooks: "So etwas gibt es im Fußball nicht mehr oft" Aus der langjährigen Verbindung sei "in den vergangenen Monaten der gemeinsame Wunsch entstanden, künftig auch sportlich zusammenzuarbeiten", heißt es weiter. "Brooks entschied sich bewusst dafür, in Berlin zu bleiben und sich einem Verein anzuschließen, dessen Weg und Werte er bereits persönlich kennengelernt hat", schreibt die VSG. Mit seinen sportlichen Qualitäten und seiner Erfahrung solle der ehemalige Bundesliga-Profi "sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine vorangehen."