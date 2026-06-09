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Ligabericht
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25:1! FC Burgsolms ballert sich für die Relegation warm
Teaser JUGEND: +++ In der Fußball-Verbandsliga der A-Junioren kennt der FC Burgsolms keine Gnade mit dem VfB Marburg. Und schenkt dem Nachwuchs der „Schimmelreiter“ über zwei Dutzend Tore ein +++
Wetzlar. Im letzten Saisonspiel der Verbandsliga Nord haben die Fußball A-Junioren des FC Burgsolms den VfB Marburg mit sage und schreibe 25:1 (7:0) überrollt und scheinen gerüstet für die Relegation zur Hessenliga..