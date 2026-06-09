25:1! FC Burgsolms ballert sich für die Relegation warm Teaser JUGEND: +++ In der Fußball-Verbandsliga der A-Junioren kennt der FC Burgsolms keine Gnade mit dem VfB Marburg. Und schenkt dem Nachwuchs der „Schimmelreiter“ über zwei Dutzend Tore ein +++ von Redaktion · Gestern, 22:24 Uhr · 0 Leser

Ben Zint (r.) hat im letzten Spiel der regulären Saison, im Gegensatz zu dieser Szene aus dem vergangenen Sommer, keine Probleme, den Ball im Kasten des VfB Marburg unterzubringen. Beim 25:1-Heimsieg der A-Junioren vom FC Burgsolms gelingen dem Riesentalent satte sieben Tore innerhalb von 17 Minuten. (Archivbild) © Steffen Bär

Wetzlar. Im letzten Saisonspiel der Verbandsliga Nord haben die Fußball A-Junioren des FC Burgsolms den VfB Marburg mit sage und schreibe 25:1 (7:0) überrollt und scheinen gerüstet für die Relegation zur Hessenliga..