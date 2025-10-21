2.500 Euro für den SSV Germania

Dazu zählen unter anderem neue mobile Tore für die jüngsten Spielerinnen und Spieler sowie weiteres Trainingsmaterial wie Bälle und Ausrüstungen für die Jugendmannschaften bis hin zur 1. Herrenmannschaft. Mit aktuell rund 600 Mitgliedern hat der SSV Germania 1900 einen stetigen Bedarf an Sportmaterial, der durch Mitgliedsbeiträge allein nicht gedeckt werden kann.

„Als genossenschaftliche Bank fühlen wir uns den Menschen vor Ort verpflichtet. Vereine wie der SSV Germania 1900 leisten einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander und die Förderung junger Menschen. Deshalb unterstützen wir dieses Engagement sehr gern“, so Wioletta Bonny.