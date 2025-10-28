250 und 400 Aktive Spiele für den SVN

Ehrung für Marco und Louis – zwei Meilensteine beim SV Nufringen

Marco zu seinem 400. Spiel und Louis zu seinem 250. Spiel im Trikot des SV Nufringen!Seit vielen Jahren seid ihr beide prägende Gesichter unseres Vereins – auf und neben dem Platz. Mit eurer Erfahrung, eurem Einsatzwillen und eurer Leidenschaft seid ihr unverzichtbare Bestandteile unserer Mannschaft. Ihr habt euch nicht nur als Spieler, sondern auch als Vorbilder, Führungspersönlichkeiten und Freunde großen Respekt und Anerkennung verdient.

mit großem Stolz möchten wir euch zu zwei ganz besonderen Jubiläen beglückwünschen:

Marco, du hast mit dem SVN schon vieles erlebt – Aufsteiger, Meister – und warst immer da, wenn man dich brauchte. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist echte Vereinstreue.

Louis, seit deiner Jugend trägst du mit Stolz und Leidenschaft das Wappen unseres SVN. Besonders unvergessen bleibt deine entscheidende Rolle beim Meistertitel 2017, zu dem du maßgeblich beigetragen hast. Dein Teamgeist und deine Loyalität sind beispielhaft.

Der SV Nufringen bedankt sich bei euch beiden von Herzen für all die Jahre, die Tore, Zweikämpfe, Emotionen – und vor allem für eure tiefe Verbundenheit mit unserem Verein.

Herzlichen Glückwunsch, Marco und Louis, zu euren beeindruckenden Meilensteinen!

Auf viele weitere Spiele, gemeinsame Erfolge und unvergessliche Momente im SVN-Trikot!