250 Spiele für die Zweite: Hannes Hinterding schreibt SVL-Geschichte

Ein Meilenstein, den es so noch nie gab: Kapitän Hannes Hinterding erreicht 250 Einsätze für die Reserve des SV Listrup – und prägt den Verein weit über den Platz hinaus.
Auch wenn die Partie gegen Emsbüren/Elbergen III am Sonntag sportlich nicht den gewünschten Ausgang nahm, rückte das Ergebnis schnell in den Hintergrund. Denn die zweite Mannschaft des SV Listrup hatte allen Grund, einen ihrer prägendsten Spieler zu feiern.
Hannes Hinterding, langjähriger Kapitän der Zweiten, absolvierte sein 250. Spiel für die Reserve des SVL – eine Marke, die in der Vereinsgeschichte bislang unerreicht ist. Eine Zahl, die für Konstanz, Loyalität und außergewöhnliches Engagement steht.
Dabei sprechen auch die sportlichen Leistungen für sich: Mit 57 Toren und 42 Vorlagen hat Hinterding über Jahre hinweg entscheidend zum Erfolg seines Teams beigetragen. Doch sein Wert für die Mannschaft geht weit über Statistiken hinaus.
Ob organisatorische Fragen, Abstimmungen mit anderen Teams oder Spielverlegungen – abseits des Platzes ist Hinterding häufig die erste Anlaufstelle. Seine Verlässlichkeit und sein Einsatz machen ihn zu einer zentralen Figur innerhalb der Mannschaft.