250 Spiele für die Zweite: Hannes Hinterding schreibt SVL-Geschichte

Ein Meilenstein, den es so noch nie gab: Kapitän Hannes Hinterding erreicht 250 Einsätze für die Reserve des SV Listrup – und prägt den Verein weit über den Platz hinaus.

Auch wenn die Partie gegen Emsbüren/Elbergen III am Sonntag sportlich nicht den gewünschten Ausgang nahm, rückte das Ergebnis schnell in den Hintergrund. Denn die zweite Mannschaft des SV Listrup hatte allen Grund, einen ihrer prägendsten Spieler zu feiern.

Hannes Hinterding, langjähriger Kapitän der Zweiten, absolvierte sein 250. Spiel für die Reserve des SVL – eine Marke, die in der Vereinsgeschichte bislang unerreicht ist. Eine Zahl, die für Konstanz, Loyalität und außergewöhnliches Engagement steht.