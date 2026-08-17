25:0! MSV-Amateure feiern historische Tor-Gala

Die zweite Mannschaft des MSV Duisburg ist mit einem deutlichen Erfolg in die Saison gestartet. Gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Dersimspor setzten sich die Zebras mit 25:0 durch. Zum Spieler des Spiel avancierte Timo von Scheidt, der allein für acht Torerfolge verantwortlich war. In der Kreisliga C setzten sich die Duisburger an die Tabellenspitze - zum ersten Mal seit der Neugründung 2023.
Schon früh waren die Weichen auf Sieg gestellt. Mit einem Doppelpack durch von Scheidt (2./12.) sowie dem Treffer von Jan Niklas Kempf führten die Gastgeber bereits nach 14 Spielminuten mit 3:0. Vor der Pause sollte der Vorsprung noch weiter anwachsen. Maurice Nass (30.), Routinier Thomas Zelles (33./FE / 45.), Daniel Heidtmann (35.), Niclas Seiler (38.) und abermals von Scheidt (41.) sorgten für den 9:0-Pausenstand. Am Sieg der Duisburger zweifelte da schon niemand mehr.
Ausgerechnet ein Eigentor zehn Minuten nach dem Seitenwechsel machte das Ergebnis zweistellig. Eine Stunde war absolviert, als der MSV wieder zuschlug. Kempf erhöhte auf 11:0, ehe Furkan Demir das Dutzend vollmachte (63.). Mit einem weiteren Doppelpack erzielte von Scheidt die MSV-Tore 13 und 14 (70./71.), Moritz Haagen (75./77.), und Kempf (76.) bauten den Vorsprung weiter aus. Nach Torerfolg Nummer sechs für von Scheidt (78.) sowie dem 19:0 durch Jan Schmitz (79.) ging es in die furiose Schlussphase.
Zehn Minuten waren regulär noch zu spielen, als Haagen das 20:0 markierte. Vier Minuten brauchte dann Dennis Reich für einen Hattrick (83./85./87.). Das große Finale gehörte von Scheidt, der mit einem Doppelpack den 25:0-Endstand herstellte und sich persönlich über acht Tore in einem Spiel freuen konnte. Am kommenden Sonntag gastiert die MSV-Elf bei der dritten Mannschaft des Mülheimer FC, im nächsten Heimspiel kommt es zum Derby gegen die DJK Lösort Meiderich III.
MSV Duisburg II – 1. FC Duisburg Dersimspor II 25:0
MSV Duisburg II: Justin Neumann, Jannik Linder (63. Furkan Demir), Thomas Zelles, Moritz Haagen, Niclas Seidler (46. Jan Alexander Schmitz), Benedikt Steffen, Daniel Heidtmann, Jan Niklas Kempf (80. Dennis Reich), Maurice Naß (70. Daniel Schäfer), Timo Derichs, Timo von Scheidt - Co-Trainer: Ruben Heymann - Trainer: Daniel Fischer
1. FC Duisburg Dersimspor II: - Trainer: Bedirhan-Ahmet Abaz
Tore: 1:0 Timo von Scheidt (2.), 2:0 Timo von Scheidt (12.), 3:0 Jan Niklas Kempf (14.), 4:0 Maurice Naß (32.), 5:0 Thomas Zelles (35. Foulelfmeter), 6:0 Daniel Heidtmann (37.), 7:0 Niclas Seidler (40.), 8:0 Timo von Scheidt (43.), 9:0 Thomas Zelles (45.+2), 10:0 (54. Eigentor), 11:0 Jan Niklas Kempf (60.), 12:0 Furkan Demir (62.), 13:0 Timo von Scheidt (65.), 14:0 Timo von Scheidt (68.), 15:0 Moritz Haagen (71.), 16:0 Jan Niklas Kempf (75.), 17:0 Moritz Haagen (76.), 18:0 Timo von Scheidt (81.), 19:0 Jan Alexander Schmitz (83.), 20:0 Moritz Haagen (84.), 21:0 Dennis Reich (85.), 22:0 Dennis Reich (86.), 23:0 Dennis Reich (88.), 24:0 Timo von Scheidt (89.), 25:0 Timo von Scheidt (90.)