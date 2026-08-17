25:0! MSV-Amateure feiern historische Tor-Gala

Schon früh waren die Weichen auf Sieg gestellt. Mit einem Doppelpack durch von Scheidt (2./12.) sowie dem Treffer von Jan Niklas Kempf führten die Gastgeber bereits nach 14 Spielminuten mit 3:0. Vor der Pause sollte der Vorsprung noch weiter anwachsen. Maurice Nass (30.), Routinier Thomas Zelles (33./FE / 45.), Daniel Heidtmann (35.), Niclas Seiler (38.) und abermals von Scheidt (41.) sorgten für den 9:0-Pausenstand. Am Sieg der Duisburger zweifelte da schon niemand mehr.

Ausgerechnet ein Eigentor zehn Minuten nach dem Seitenwechsel machte das Ergebnis zweistellig. Eine Stunde war absolviert, als der MSV wieder zuschlug. Kempf erhöhte auf 11:0, ehe Furkan Demir das Dutzend vollmachte (63.). Mit einem weiteren Doppelpack erzielte von Scheidt die MSV-Tore 13 und 14 (70./71.), Moritz Haagen (75./77.), und Kempf (76.) bauten den Vorsprung weiter aus. Nach Torerfolg Nummer sechs für von Scheidt (78.) sowie dem 19:0 durch Jan Schmitz (79.) ging es in die furiose Schlussphase.

Zehn Minuten waren regulär noch zu spielen, als Haagen das 20:0 markierte. Vier Minuten brauchte dann Dennis Reich für einen Hattrick (83./85./87.). Das große Finale gehörte von Scheidt, der mit einem Doppelpack den 25:0-Endstand herstellte und sich persönlich über acht Tore in einem Spiel freuen konnte. Am kommenden Sonntag gastiert die MSV-Elf bei der dritten Mannschaft des Mülheimer FC, im nächsten Heimspiel kommt es zum Derby gegen die DJK Lösort Meiderich III.