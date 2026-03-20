250 Mal Hinterding und kein bisschen leise

– Foto: SV Listrup

Die Zweite des SV Listrup verliert zwar gegen Emsbüren/Elbergen III, doch im Schatten der Niederlage schreibt Hannes Hinterding Vereinsgeschichte. 250 Spiele, eine Marke für die Ewigkeit.

Es gibt Spiele, die verliert man und trotzdem geht jemand als Gewinner vom Platz. Beim SV Listrup II war das am Sonntag eindeutig Hannes Hinterding. Der langjährige Kapitän absolvierte sein 250. Spiel für die Reserve. Eine Zahl, die vor ihm noch keiner erreicht hat.

Mehr als nur eine Zahl

250 Einsätze bedeuten nicht nur Ausdauer, sondern auch Verlässlichkeit. Hinterding ist seit Jahren eine feste Größe, einer, der bleibt, wenn andere gehen.

Tore, Vorlagen und noch viel mehr

Auch sportlich hat er Spuren hinterlassen: 57 Tore, 42 Assists. Zahlen, die zeigen, dass er nicht nur mitläuft, sondern mitgestaltet.

Doch Hinterdings Wert endet nicht am Spielfeldrand. Wenn es um Organisation geht, um Absprachen oder Spielverlegungen, ist er oft der erste Ansprechpartner. Einer, der Verantwortung übernimmt – leise, aber konstant.

Danke, Kapitän

250 Spiele sind ein Meilenstein. Und vielleicht noch wichtiger: ein Zeichen dafür, was einen Verein wirklich zusammenhält.

Beim SV Listrup heißt das am Ende vor allem eins: Danke, Hannes.