250 Mal 5. Liga: Burglengenfeld verpflichtet »Ausnahmespieler«

Unverhofft kommt oft – so kann man wohl die fünfte Neuverpflichtung des ASV Burglengenfeld für die kommende Landesliga-Saison anteasern. Mit dem 37-jährigen Jurij Gros schließt sich ein Spieler dem ASV an, der im gehobenen Fußballeralter steckt, doch laut Aussage seiner neuen Trainer topfit ist. Gros kann zurückblicken auf knapp 20 Jahre Erfahrung im höherklassigen Segment – einen Großteil davon sammelte er in der fünftklassigen Hessenliga, aber auch in der Regionalliga West war er einst aktiv.

Das ist sicherlich ein ungewöhnlicher Transfer des Oberpfälzer Landesligisten, der ja vorrangig auf junge und regionale Spieler mit Entwicklungspotenzial baut. Die Verpflichtung des so erfahrenen Routiniers hat aber einen entscheidenden Grund. „Jurij wohnt seit kurzer Zeit in Burglengenfeld und wir wären leichtfertig gewesen, ihn ziehen zu lassen“, klärt ASV-Trainer Erkan Kara auf. Kara ist sogar ein paar Monate jünger als sein neuer „Schützling“, hat aber wegen des Alters überhaupt keine Bedenken: „Mit Jurij bekommen wir einen total erfahrenen und abgezockten Spieler. Seine langjährige höherklassige Erfahrung wird uns gut tun. Klar – 37 Jahre, das ist ein Transfer, der auf den ersten Blick nicht so richtig zu unserer Spielerphilosophie passt. Doch Jurij ist körperlich topfit und will es nochmal richtig wissen. Im Gespräch mit ihm hat er uns menschlich, aber auch von seiner Denke her total überzeugt. Deshalb geben wir auch mal einem etwas erfahreneren Spieler im gehobenen Fußballeralter die Chance. Wir sind überzeugt, dass er uns gut tun wird“, betont Kara. Bei seinen bisherigen Stationen hatte Gros meist die Rolle des Mittelfeld-Regisseur inne. „Er ist vielseitig einsetzbar und hat auf verschiedensten zentralen Positionen höherklassig gespielt, dennoch wollen wir ihn in vorderster Front einbauen. Wir freuen uns auf seine Erfahrung.“



Ganz ähnlich denkt Burglengenfelds Co-Spielertrainer Matthias Graf, der von einem „echten Ausnahmespieler“ spricht: „Wir haben gerade im Offensivbereich noch nach einer Verstärkung gesucht. In den Gesprächen mit Jurij hat man schnell gemerkt, wie hoch sein Fussballverständnis ist und dass er genau weiß, worauf es ankommt, um Erfolge feiern zu können. Außerdem ist seine große Erfahrung und Qualität ein absoluter Zugewinn für unsere junge Truppe – denn gerade im letzten Drittel brauchen wir noch mehr Konsequenz und Kaltschnäuzigkeit. Jurij ist äußerst ehrgeizig und wollte sich einem ambitionierten Team anschließen. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn von uns überzeugen konnten und freuen uns über einen echten Ausnahmespieler“, führt Graf aus.



Jurij Gros kann auf eine lange, bewegte Fußballerkarriere zurückblicken. Er hat 29 Regionalliga-Spiele beim TuS Koblenz (Saison 2011/12) und knapp 250 Oberliga-Einsätze auf dem Deckel. Im Kreisbereich sammelte er auch erste Trainererfahrung. Laut den Daten des Portals transfermarkt.de kam der in Russland geborene Gros 209 Mal in der Hessenliga zum Einsatz und erzielte dabei 50 Tore. Überdies sammelte er Auslandserfahrung bei Brisbane in Australien. Seine Jugendausbildung genoss er ab der U14 beim 1. FC Köln und beim FSV Mainz 05.