25 Titelanwärter, Hallennot & Absage des FC Kosova

Beim Spielplan für morgen kommt es zu kurzfristigen Änderungen. Landesligist und 2024-Titelträger FC Kosova Regensburg ist nämlich raus. „Kosova wird nicht spielen können. Sie können am 27. Dezember schlichtweg nicht, was ich aber schon seit drei Wochen weiß“, informiert Kreisspielleiter Mike Koriath, der hofft, dass sich kurzfristig vielleicht noch ein Verein bereiterklärt, in die Bresche zu springen. Ansonsten muss ein Verein die Gruppe wechseln. „Dann werden sich die Anstoßzeiten für die Gruppen B und C vermutlich leicht nach vorne verschieben.“



Ein leidiges Thema im Regensburger Raum bleibt die Sporthallen-Situation. Dass die Clermont-Ferrand-Halle wegen eines Wasserschadens derzeit nicht nutzbar, macht die Sache nicht einfacher. „Wir müssen jetzt schon anfangen, uns fürs nächste Jahr um Hallen zu bemühen. Wenn eine Halle komplett ausfällt für Hallensportarten – nicht nur für den Hallenfußball –, wird es eng“, weiß Koriath. Ursprünglich war geplant, die Endrunde in der neuen Halle in Regenstauf auszutragen. Diese wurde jedoch nicht rechtzeitig fertig. „Wir sind froh, dank der Landräte die Halle in Neutraubling bekommen zu haben.“ Ausrichter bleibt aber der TB/ASV Regenstauf. Neben dem Bezirksligisten ist Titelverteidiger ATSV Pirkensee-Ponholz fürs Finalturnier am 10. Januar gesetzt.



Zunächst geht es aber in der Vorrunde rund. Die fünf Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten lösen das Ticket fürs Endturnier. „Der beste der drei Gruppenzweiten aus Hemau kommt sicher weiter. Die anderen beiden müssen abwarten. Das ist leider so. Wir können die Endrunde nicht mit zwölf Teams bestücken“, bedauert Koriath.



In Hemau sticht vor allem die Gruppe B ins Auge. Trotz des Nicht-Mitspielens des FC Kosova hat es diese in sich. Mit dem BSC Regensburg und dem FSV Prüfening sind zwei Bezirksligisten vertreten. Dazu kommen die Kreisligisten FC Laub und Freier TuS Regensburg. Eine gute Rolle ist dem amtierenden Vize-Kreismeister SG Painten zuzutrauen. Der Tabellendritte der Kreisliga 2 ist so etwas wie der „Exot“ in seiner Gruppe, die ansonsten ausschließend Stadtvereine beherbergt. Auf dem Schirm haben muss man auch den SC Regensburg und den SV Türk Genclik. Sie starten in der Vorrundengruppe C. Dort tummelt sich auch der designierte Kreisklassen-Meister TSV Deuerling, der eine Fabelsaison hinlegt.





Die Vorrundengruppen im Überblick



27. Dezember in Hemau

Gruppe A: Serbischer Club-Donau Regensburg (Kreisklasse), SG Painten (Kreisliga), SG Schwabelweis/Nord (Kreisklasse), SpVgg Stadtamhof (Kreisklasse), SpVgg Ziegetsdorf (Kreisliga);

Gruppe B: BSC Regensburg (Bezirksliga), FC Laub (Kreisliga), Freier TuS Regensburg (Kreisliga), FSV Prüfening (Bezirksliga);

Gruppe C: SC Regensburg (Kreisliga), SV Sallern Regensburg (A-Klasse), SV Türk Genclik Regensburg (Kreisklasse), TSV Deuerling (Kreisklasse)



3. Januar in Thalmassing

Gruppe D: ESV 1927 Regensburg (Kreisklasse), FC Oberhinkofen (Kreisliga), FC Rosenhof-Wolfskofen (A-Klasse), FC Tegernheim (Landesliga), SSV Köfering (A-Klasse);

Gruppe E: SV Burgweinting (Kreisliga), SV Leonberg (Kreisklasse), SV Sanding (A-Klasse), TV Barbing (Kreisklasse), VfR Regensburg (Kreisklasse)





Auch die 2. Mannschaften suchen ihren Hallenkreismeister. Da hat der Kreis Regensburg ein Alleinstellungsmerkmal. Zehn Teams kämpfen an diesem Sonntag, 28. Dezember, ab 10.30 Uhr in der Sporthalle des ESV 1927 Regensburg um den Titelgewinn. In zwei Fünfergruppen geht es zunächst um den Halbfinaleinzug. Titelverteidiger ist der VfR Regensburg II.



Gruppe 1: ESV 1927 Regensburg II, Freier TuS Regensburg II, FSV Prüfening II, Regensburger Turnerschaft II, SG Oberndorf/Matting II;

Gruppe 2: SG Geisling II/Illkofen II, SG Schwabelweis/Nord II, SG Walhalla Regensburg II, SV Burgweinting II, VfR Regensburg II