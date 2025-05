25. Spieltag: Kann Volkmarode sich absetzen?

An der Spitze dranbleiben möchte hingegen der TSV Wendezelle, der in den vergangenen beiden Partien patzte und nur einen Punkt aus diesen holte. Gegner Wenden kann mit einem Sieg wiederum den Klassenerhalt vorzeitig fix machen und sollte entsprechend auch überaus motiviert nach Wendezelle fahren.

Peine, derzeit auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, muss nach Vechelde fahren. Für das Team von Dennis Pasemann ist es sowohl Richtung Auf- als auch Richtung Abstieg nicht mehr spannend. Mit 38 Punkten und zuletzt zwei Siegen steht das Team im oberen Mittelfeld gesichert dar.

In den weiteren Partien empfängt der hoffnungslos abgeschlagenen MTV Schandelah, der an diesem Spieltag auch rechnerisch absteigen kann, gegen den FC Heeseberg, der wie Vechelde im gesicherten Mittelfeld steht. In Lafferde trifft die Teutonia auf den MTV Hondelage, der wohl keine Chance mehr hat in den Meisterkampf einzusteigen. Lafferde kann wiederum einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.