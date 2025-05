25. Spieltag: Flittard trifft auf "giftiges und galliges" Marialinden

Die aktuelle Saison biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Vor allem der Abstiegskampf hat dabei in der Landesliga Mittelrhein Staffel eins noch einiges an Spannung zu bieten. Am kommenden 25. Spieltag treffen abermals vier abstiegsbedrohte Mannschaften direkt aufeinander. Im Aufstiegsrennen bietet sich Spielertrainer Ulas Önal und dem SC Rheinbach die Chance, mit dem zuletzt kriselnden SSV Homburg-Nümbrecht gleichzuziehen. Flittards Trainer Angelo Mazza möchte derweil die eigene Siegesserie beim Aufsteiger TuS Marialinden fortsetzen. Das Wichtigste des Wochenendes im Überblick.

Flittards Mazza will den eigenen Fußball durchdrücken Die Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard ist derzeit richtig gut drauf. Drei Siege in Folge sammelte das Team von Trainer Angelo Mazza in den vergangenen Wochen, unter anderem wurde Spitzenreiter SSV Bornheim geschlagen. Für den Trainer hat das simple Gründe. "Es sind immer Basics, die du als Fußballer in unserer aktuellen Situation (Abstiegskampf, Anm. der Redaktion) mitbringen musst." Aktuell greifen nahezu alle Rädchen ineinander. Mazza erklärt, dass er für einige Spieler die richtige Position gefunden habe, um sein System hervorragend umzusetzen und seinen Fußball auch gegen stärkere Teams durchzudrücken. Das ist die aktuelle Tabelle der Landesliga "Aber wir bleiben weiter geerdet und keiner hebt ab", weiß der 38-Jährige die Gefahren des Abstiegskampfs realistisch einzuordnen. Denn trotz der jüngsten Erfolgswelle hat Flittard den angestrebten Klassenerhalt noch längst nicht sicher. Aktuell stehen zwar vier Teams in der Tabelle hinter der Spielvereinigung, drei davon haben allerdings nur zwei Punkte weniger auf dem Konto. Umso wichtiger ist, dass die Formstärke der Kölner auch im Auswärtsspiel beim Aufsteiger TuS Marialinden anhält. Trainer Mazza erwartet ein schweres Spiel: "Auch sie punkten fleißig und haben sich in ihrer Situation darauf berufen, giftig und gallig zu sein. Sie haben zweifelsohne eine gute Physis." Marialinden befindet sich einige Plätze über Flittard auf Platz sieben, kann aber ebenfalls jeden Punkt für den sicheren Klassenerhalt gebrauchen. Obwohl er personell nicht aus dem Vollen schöpfen kann, kündigt Mazza an, "wieder einen guten Matchplan im Gepäck" zu haben. Ob der gegen den TuS erfolgreich ist, wird sich am Sonntagnachmittag (11.5.25, 15:15 Uhr) zeigen.

Trifft Önal auch gegen kriselnde Nümbrechter? Zwei Doppelpacks erzielte Spielertrainer Ulas Önal seitdem er wieder selbst auf dem Spielfeld steht. Sein Team wird hoffen, dass am kommenden Spieltag die nächsten Treffer folgen. Im Topspiel gegen den SSV Homburg-Nümbrecht hat Önals SC Rheinbach nämlich die Chance, nach Punkten mit dem Tabellenzweiten gleichzuziehen und sich endgültig im Aufstiegsrennen der Landesliga anzumelden. Die Formkurve spricht momentan für die drittplatzierten Rheinbacher. Die Mannschaft hat einen etwas wackligen Rückrundenstart größtenteils überwunden und blieb in den vergangenen drei Spielen ohne Niederlage (zwei Siege, ein Unentschieden). Der SSV steckt hingegen in einem Tief: Bei den beiden Pleiten gegen die Kellerkinder Bad Honnef und Südwest Köln präsentierte sich die Nümbrechter Defensive löchrig. Im Kreispokal scheiterten Trainer Torsten Reisewitz und seine Mannschaft am FV Wiehl 2000. Positiv bleibt aus Sicht des Tabellenzweiten, dass Spitzenreiter Bornheim in der Rückrunde ebenfalls bereits einige Punkte liegen ließ. Welches Topteam setzt sich am 25. Spieltag durch?

Nächste Runde im Abstiegskampf In der zweiten Tabellenhälfte gibt es am Wochenende die nächsten Duelle im Abstiegskampf. Lässt der DJK Südwest Köln im Auswärtsspiel beim FV Bad Honnef nach dem Überraschungssieg gegen Nümbrecht den nächsten Dreier folgen, dann rücken die Teams im Keller nochmal enger zusammen. Eine Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten wäre wiederum ein herber Schlag für das Schlusslicht - vor allem, weil mit Wiehl und dem TuS 05 Oberpleis zwei weitere abstiegsbedrohte Mannschaften aufeinandertreffen und somit mindestens einer der beiden punkten wird. Die Situation am Tabellenende veränderte sich zuletzt quasi nach jedem Spieltag, am Sonntagabend wird das höchstwahrscheinlich nicht anders aussehen.

So., 11.05.2025, 15:15 Uhr FV Wiehl 2000 FV Wiehl TuS 05 Oberpleis Oberpleis 15:15 live PUSH

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr FV Bad Honnef Bad Honnef DJK Südwest Köln DJK Südwest 15:00 PUSH