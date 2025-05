25 Scorerpunkte - Ahlens neuer Spielmacher Gucciardo im Gespräch

Nach den Verpflichtungen von Ben Binyamin, Marius Müller (beide TuS Ennepetal) und Gianluca Di Vinti (SV Westfalia Rhynern) hat RW Ahlen am heutigen Tage seinen neuen Spielmacher präsentiert, wie bereits vor zwei Tagen auf FuPa berichtet. Mit Sergio Gucciardo (Victoria Clarholz) möchten die Verantwortlichen insbesondere den Abgang von Can Moustfa (Leih-Ende Energie Cottbus/21 Scorerpunkte) gleichwertig ersetzen. Der 26-Jährige hat in der laufenden Spielzeit 25 Scorerpunkte in 33 Spielen erzielt und ist damit nach den Aplerbeckern Maxi Podehl (39 Scorerpunkte) und Florian Rausch (27 Scorerpunkte) die Nr. 3. der Liga. FuPa Westfalen hat mit Sergio Gucciardo gesprochen.

Trotz zahlreicher Angebote bekam der ambitionierte Ex-Regionalligist, der durch die Transfers in der nächsten Saison zum Favoritenkreis gehören sollte, den Zuschlag. Diese ambitionierten Ziele decken sich auch mit denen von Gucciardo. Im Gespräch mit FuPa Westfalen spricht er unter anderem über den Aufstieg mit den Sportfreunden Lotte, den Zielen in der kommenden Saison und seine beachtliche Stärke bei den Standardsituationen.

Alle vier Neuzugänge haben ihre Offensivstärke bereits eindeutig bewiesen, so dass die Ahlener hoffen dürften, künftig das beste Mittelfeld der Liga aufstellen zu können. Gucciardo, der schon mehrfach in den Profibereich hineingeschnuppert hat, spielt eine mehr als beachtliche Saison bei Victoria Clarholz und hatte damit maßgeblichen Anteil, dass der Klassenerhalt bereits frühzeitig gesichert werden konnte. Berüchtigt sind vor allem seine Eckbälle, die vielfach zu Torerfolgen führten. Auch sein neuer Arbeitgeber bekam dies im letzten Ligaspiel zu spüren. In der 20. Spielminute gelang es dem kreativen Denker und Lenker im Mittelfeld sogar, einen Eckball direkt zu verwandeln. Alles richtig gemacht, dachte sich sicherlich auch künftiger Coach Luka Tankulic an der Seitenlinie, der froh sei dürfte, in der kommenden Saison selbst auf die Dienste von Gucciardo zurückgreifen zu können.

Der gebürtige Freiburger hat mit seinen jungen Jahren schon viel in der Fußballwelt erlebt. In der Jugend lief er für den SC Paderborn 07 in der U17- und U19-Bundesliga auf. Kurz vor seinem 18. Geburtstag feierte er unter dem damaligen Trainer Stefan Emmerling in der Saison 2016/17 sein Profi-Debüt, als er für Ben Zolinski im Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach eingewechselt wurde. Ein Moment, den er nie vergessen wird: "Es ist ein Moment für die Ewigkeit. Ich kann mich noch sehr gut an mein Debüt in der Benteler-Arena gegen Sonnenhof Großaspach erinnern. Ich war voller Tatendrang, als mich Stefan Emmerling ins Profitraining holte."

Nach Stationen bei Alemannia Aachen, SV Lippstadt 08 und VfR Aalen führte sein Weg nach Lotte. In seinem zweiten Jahr unter Trainer Fabian Lübbers gelang der Regionalliga-Aufstieg: "Sportlich lief es für mich persönlich leider nicht so gut. Ich bin nur auf wenig Spielzeit gekommen, musste mich meist von der Bank aus beweisen." Dennoch betont er: "Ich habe in Lotte viele Bekanntschaften und Freundschaften geschlossen. Viele Menschen in mein Herz geschlossen. Ich bin sehr dankbar für die Zeit bei den Sportfreuden Lotte. Dass wir als Mannschaft zusammen den Aufstieg, die Meisterschaft und den Einzug in den DFB-Pokal feiern konnten, war sensationell." Trotz wenig Spielzeit war es für ihn keine verlorene Zeit, wie er berichtet: "Ich konnte für mich persönlich viel mitnehmen. Man kann aus jeder Phase des Lebens etwas lernen."

Clarholz-Coach Lichte war ein wichtiger Faktor für die aufsteigende Form

Den Weg in die Regionalliga West ging Gucciardo nicht mit. Er blieb in der Oberliga Westfalen und fand mit dem TSV Victoria Clarholz aus dem Kreis Gütersloh eine neue Aufgabe: "Der Wechsel zur Victoria Clarholz war für mich kein Rückschritt. Es war letztlich die richtige Entscheidung. Es ist ein sehr familiärer Verein, wo ich mich in Ruhe auf den Fußball konzentrieren konnte. Ich wollte dort die Chance auf mehr Spielzeit nutzen, um so zu meiner alten Form zu finden."

"Mit Christian Lichte hatte ich einen Trainer an der Seite, der mir das Vertrauen wieder gegeben hat", so der Mittelfeldspieler. An Victoria Clarholz richtet er zum Abschied noch besondere Worte: "Ich möchte dem Verein, den Fans, der Mannschaft und natürlich Christian Lichte meinen Dank aussprechen. Was sie für mich getan haben, kann man gar nicht in Worte fassen. Ich hatte sportlich keine leichte Zeit in Lotte. Sie alle haben einen Teil dazu beigetragen, dass ich wieder neues Selbstvertrauen tanken konnte. Ich habe bei der Victoria Clarholz immer das Vertrauen in meine Person gespürt. Ein großer Dank für diese Wertschätzung."

Tankulic und Reichwein - zwei starke Persönlichkeiten

Nach dieser sehr erfolgreichen Saison in Clarholz wartet ab dem Sommer mit Ahlen ein Verein, der eine größere Vergangenheit besitzt und von der Infrastruktur zu den Top-Adressen in der Oberliga gehört. Eine reizvolle Aufgabe, die sich der Offensivspieler stellen möchte. "Unter vielen Angeboten habe ich mich bewusst für RW Ahlen entschieden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt. Vor allem die Gespräche mit Trainer Luka Tankulic und Marcel "Cello" Reichwein waren sehr überzeugend. Zwei starke Persönlichkeiten, die auf reichlich Profierfahrung zurückgreifen können. Ich bin überzeugt davon, dass Luka mit seiner Erfahrung als Spieler das Maximum aus mir heraus holen kann und mich als Fußballer noch ein Stück weiter bringen kann, da er selbst in seiner Profikarriere ein Unterschiedsspieler war", erklärt Gucciardo.

Aber nicht nur die Gespräche mit den Verantwortlichen haben ihn überzeugt: "RW Ahlen ist ein Traditionsverein mit einem tollen Stadion, ein professionelles Umfeld und lautstarken Fans, die uns nach vorne peitschen werden. Es ist ein sehr ambitionierter Verein." Geht es um diese Ambitionen und die bisher sehenswerten Transfers möchte Gucciardo aber nicht den Aufstieg als Pflicht ausrufen: "Ich bin kein Fan davon, jetzt schon über den Aufstieg zu sprechen. Ich denke immer von Spiel zu Spiel. Wir brauchen Ruhe, Leidenschaft, Fans, die hinter uns stehen, und volle Konzentration im Training und in den Spielen. Dann schauen wir mal, was dabei herumkommt."

"Standards gehören zu meinem Spiel" - "Verantwortung übernehmen"

In der neuen Saison soll er die Rolle von Can Moustfa bei den Standardsituationen übernehmen. Eine Stärke, die mittlerweile der ganzen Liga bekannt sein durfte. "Standards gehören einfach zu meinem Spiel dazu. Bei meinen Stationen war ich immer für die Standards verantwortlich. Ich spiele die Bälle mit Überzeugung und Mut rein. Aus meiner Sicht werden 30 % der Spiele durch Standardsituationen entschieden, deswegen lege ich da großen Wert drauf", erzählt der beidfüßige Gucciardo. Weitere Fähigkeiten, die ihn auszeichnen sind "eine gute Technik, seine Spielintelligenz, die Abschlussstärke und das Passspiel". Was seine Position angeht, ist er "flexibel einsetzbar", führt aber aus, dass "die Zehner-Position ihm am besten legt. Ich möchte Verantwortung übernehmen und der Mannschaft zum maximalen Erfolg verhelfen".