2:5-Pleite des Spitzenreiters, Tor-Festivals im Brandenburger Norden

Am 16. Spieltag der Landesliga Nord bebte der Fußballboden, als die vermeintlichen Gewissheiten der Tabelle in spektakulärer Manier weggewischt wurden. Während die Liga ihren gewohnten Gang zu gehen schien, erlebten die Zuschauer auf den Plätzen Dramen, die an emotionaler Intensität kaum zu überbieten waren. Der unangefochtene Tabellenführer Viktoria Potsdam stolperte in Glienicke gewaltig, während andere Teams den Befreiungsschlag suchten und fanden. In einer Liga, in der jeder Spieltag neue Geschichten schreibt, war dieser Samstag ein Paradebeispiel für die Unberechenbarkeit des Sports.

Doch die Eberswalder kamen mit einer anderen Energie aus der Pause. Die Belohnung folgte prompt: In der 50. Minute war es Maximilian Knorr, der mit seinem Treffer zum 1:1 den Ausgleich markierte und die Hoffnung auf einen Heimsieg wiederbelebte. In der Folge hatten beide Mannschaften vor 169 Zuschauern ihre Chancen, nutzten diese aber nicht.

Es war ein Kaltstart für die Hausherren, der die Ambitionen des FV Preussen Eberswalde jäh dämpfte. Bereits in der 3. Minute gerieten die Gastgeber mit 0:1 in Rückstand, als der SV 1920 Zehdenick durch Marcin Krystek in Führung ging. Dieser frühe Schock prägte die gesamte erste Halbzeit, in der die Gäste leidenschaftlich verteidigten und versuchten, den Vorsprung in die Kabine zu retten.

In einem packenden Duell vor 67 Zuschauern bewiesen die Hennigsdorfer Moral und Kampfgeist. Schwedt erwischte den besseren Start und ging in der 28. Minute durch Marcin Adam Wawrzyniak mit 0:1 in Führung. Doch die Hausherren ließen sich nicht beirren und antworteten prompt: Zunächst glich Ramon Schulz in der 35. Minute zum 1:1 aus, was das Stadion spürbar belebte. In der zweiten Halbzeit war es schließlich Tobias Völkel, der in der 63. Minute den vielumjubelten 2:1-Siegtreffer markierte und die Punkte in Hennigsdorf behielt.

Vor 84 begeisterten Fans entwickelte sich eine Partie, die besonders in der Schlussphase an Dramatik gewann. Falkensee ging bereits in der 9. Minute durch Linus Eick mit 0:1 in Front. Direkt nach dem Seitenwechsel schöpfte Neustadt Hoffnung, als Tarik Wenzel in der 46. Minute den 1:1-Ausgleich erzielte. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und schlugen eiskalt zurück: Adrian Ostach traf in der 81. Minute zum 1:2, bevor Linus Eick mit einem Doppelschlag in der 84. Minute (1:3) und in der 90.+6 Minute (1:4) den Deckel auf die Partie setzte.

Die 95 Zuschauer in Bornim sahen eine Machtdemonstration des Heimteams, das sich im Abstiegskampf eindrucksvoll zurückmeldete. Steve Mario Berck eröffnete den Torreigen in der 21. Minute mit dem 1:0. Lange Zeit hielt Angermünde dagegen, doch in der Schlussphase brachen alle Dämme: Max Schmidt erhöhte in der 77. Minute auf 2:0, Bastian Moryson legte in der 85. Minute zum 3:0 nach und Ole-Ejnar Runkel setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand. Damit schiebt sich Bornim auf fünf Punkte heran, bleibt aber vorerst am Tabellenende.

Vor lediglich 55 Zuschauern brannte Bernau ein wahres Feuerwerk ab und untermauerte seinen Anspruch auf den zweiten Tabellenplatz. Luca Marschall eröffnete das Schützenfest in der 15. Minute mit dem 1:0. René Pütt schraubte das Ergebnis in der 38. Minute auf 2:0 hoch, ehe Hannes Straub noch vor der Pause in der 43. Minute zum 3:0 traf. Auch nach dem Wechsel blieb Bernau gnadenlos: Erneut Hannes Straub in der 53. Minute (4:0), Kevin Stephan in der 63. Minute (5:0) und Stefan Schulz in der 78. Minute (6:0) sorgten für den Kantersieg.

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die 68 Besucher in Babelsberg. Nick Turner brachte die Gäste bereits in der 6. Minute mit 0:1 nach vorn, doch Julien Fitzlaff glich postwendend in der 9. Minute zum 1:1 aus. John Lukas Schmidt drehte die Partie in der 44. Minute zum 2:1. Nach der Pause schlugen die Gäste durch Justin Wieher in der 59. Minute (2:2) und Emiliano Zefi in der 62. Minute (2:3) zurück. Ein unglückliches Eigentor von Jan Heumer bescherte Babelsberg in der 70. Minute den 3:3-Ausgleich, bevor Bjarne Knospe in der 80. Minute den emotionalen 4:3-Siegtreffer markierte.

Die Sensation des Tages ereignete sich vor 61 Zuschauern in Glienicke, wo der Tabellenführer Viktoria Potsdam eine empfindliche Niederlage einstecken musste. Hassan Saleh brachte die Hausherren mit einem Doppelpack in der 9. Minute (1:0) und 29. Minute (2:0) früh auf die Siegerstraße. Justin Hippe erhöhte in der 37. Minute gar auf 3:0, bevor Tom Nattermann in der 39. Minute für Viktoria auf 3:1 verkürzte. Doch Glienicke blieb hungrig: Erneut Justin Hippe traf in der 58. Minute zum 4:1 und legte in der 68. Minute das 5:1 nach. Das 5:2 durch Tobias Francisco in der 90. Minute war für den Spitzenreiter nur noch Ergebniskosmetik. Trotz der Niederlage bleibt Viktoria Potsdam mit 43 Punkten souverän an der Spitze, während Bernau mit nun 33 Zählern auf Rang zwei klettert.

