2:5-Pleite auf Wiesn runtergespült - KSC-Coach Toy fordert Reaktion gegen Schlusslicht

Vor dem Heimspiel gegen Schlusslicht SVN München verlangt Trainer Toy eine deutliche Leistungssteigerung von seiner Mannschaft.

Die Karten sind klar verteilt, und doch bleibt da ein Rest Ungewissheit: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC gehen als eindeutiger Favorit in ihr Heimspiel gegen den SVN München (Mittwoch, 20 Uhr), aber die Erinnerung an die klägliche Vorstellung in der zweiten Halbzeit der 2:5-Niederlage in Kastl sollte ihnen eine deutliche Warnung sein. „Da haben wir alle Basics in der Kabine gelassen und wie eine Schülermannschaft verteidigt“, war Trainer Steven Toy da mehr als bedient – zumal seine Elf vor der Pause „ihre wahrscheinlich beste erste Halbzeit mit Ball“ in dieser Saison hingelegt hatte.

Der guten Stimmung beim gemeinsamen Oktoberfest-Besuch am Samstag in der Bräurosl tat die unnötige Pleite keinen Abbruch, und Toy geht ohnehin fest davon aus, dass eine entsprechende Reaktion seiner Schützlinge kommt. Wie ärgerlich das Ganze war, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Mit einem Sieg wären die Kirchheimer bis auf einen Punkt am Zweiten TSV 1860 Rosenheim dran.

Der SVN München kommt als abgeschlagenes Schlusslicht auf die Sportanlage am Merowinger Hof: Seit dem 22. Juli, seit dem 4:2 am zweiten Spieltag gegen den FC Unterföhring, hat der Aufsteiger keinen Punkt mehr geholt und bis dato bereits schmerzhafte 64 Tore kassiert. „Das darf uns nicht beschäftigen“, sagt Steven Toy: „Wir bleiben demütig, nehmen aber auch die Favoritenrolle an – ein Sieg ist Pflicht.“

Klar ist: Der KSC will nicht die erste Mannschaft sein, die dem Neuling nach elf Niederlagen in Serie drei Punkte liefert. Zuletzt gegen den FC Schwabing hielten die Neuperlacher lange gut mit, führten bis zur 62. Minute sogar mit 2:1, ehe sie mit 2:4 verloren. „Die Mannschaft hat nichts zu verlieren und kann selbstverständlich auch Fußball spielen.“ Das letzte Pflichtspiel der beiden Teams liegt 16 Jahre zurück – im April 2009 gewann Kirchheim in der Kreisliga mit 2:1.

Der Kader des KSC wird so ähnlich aussehen wie in der Vorwoche. Der zuletzt kränkelnde Korbinian Vollmann ist eine Option für die Startelf, Raphael Schneider ist nach seiner Roten Karte beim 1:0 gegen Murnau noch diese eine Partie gesperrt. (guv)