03.05.2025, BCF Wolfratshausen - Peiting, Kreshnik Nebihu, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert/Hans Lippert - Fo

25 Minuten ohne Widerstand: BCF Wolfratshausen besiegelt den Klassenerhalt Fußball Bezirksliga Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd BCF Wolfrats TSV Peiting

Der BCF Wolfratshausen besiegelt mit einem 3:1-Sieg über Peiting den Klassenerhalt und schickt den Gegner in die Relegation.

In seiner viertletzten Begegnung schaffte der BCF Wolfratshausen endgültig Klarheit: Nach ihrem 3:1-Sieg gegen den TSV Peiting treten die Farcheter auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga Süd an. Der Heimsieg hatte bereits nach knapp einer halben Stunde Bestand. Tarkan Demir sprach von einem „grünen Haken“, der nunmehr hinter dieser Saison steht. Der Chefcoach und sein Co Marcus Männer können „eine saubere Arbeit“ übergeben. Für Abteilungsleitung und den neuen Trainer gilt indes: Durchschnaufen, Luft holen, neu sortieren. Die BCF-Elf wird in der nächsten Spielzeit aus allerlei neuen Gesichtern geformt sein. Planungen und Spielersuche werden beim Ballclub momentan intensiv betrieben. „Sehr gut angefangen“: BCF-Coach Demir lobt Leistung seiner Mannschaft

In der Partie am Samstag sah es zunächst so aus, als träfen die Wolfratshauser auf keinerlei Widerstand. „Sehr gut angefangen und das Spiel in 25 Minuten entschieden“, goutierte Demir die Startsequenz. Beni Kuqi legte dabei das 1:0 vor. Der Außenbahnspieler findet sich in dieser Spielklasse immer besser zurecht, setzt mit jedem Einsatz seine Akzente. Kuqi legte den Ball auf halblinks zu Patriot Lajqi und bekam ihn einige Meter weiter vorne in bester Schussposition zurück. Es ging Schlag auf Schlag: Krehsnik Nebihu eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, über Manuel Spreiter ging es zu Fabijan Podunavac, der den Freiraum, den ihm Jonas Zurl gewährte, bestens zu nutzen wusste. Seinen 16. Saisontreffer markierte Podunavac dann per Foulelfmeter. Spreiter war von TSV-Keeper Julian Floritz etwas ungeschickt zu Fall gebracht worden. „Brutaler Hammer“: Eishockey-Profi trifft aus 18 Metern