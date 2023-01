25. Lok-Neujahrsturnier lockt mit hochklassigem Feld Aus dem Altenburger Landkreis sind illustre Teams vertreten. Und auch aus dem Nachbarbundesland Sachsen kommen zwei große Namen am Sonntag, den 8. Januar nach Altenburg.

Weiterhin reist der Thüringer Landesklassist SV Schmölln an. Als Aufsteiger zur Landesklasse, Staffel I, hat der SV Schmölln bisher eine tolle Saison gespielt. Nach 13 Spieltagen steht das Team des Trainerduos Falk Hofmann und Tim Rauch auf dem zweiten Platz hinter Spitzenreiter Neustadt / Orla. Schmölln kam bisher auf neun Siege, drei Remis und nur eine Niederlage gegen Neustadt, was 28:8 Tore bei 30 Punkten bedeutet. „Wir haben bisher eine herausragende Saison als Aufsteiger gespielt“, freute sich Trainer Falk Hofmann. Zum Lok- Neujahrsturnier wird der SV Schmölln mit einer jungen Mannschaft in die Skatstadt reisen.

An der Spitze und sicher auch ein Favorit auf den Turniersieg ist der Regionalligist ZFC Meuselwitz. Die Gäste aus dem Stadtteil Zipsendorf haben eine spielstarke Mannschaft, die in Altenburg zum Turnier Einiges zeigen will.

Aus der Kreisoberliga Ostthüringen sind mit SV Rositz und Motor Altenburg zwei weitere Vertreter aus dem Landkreis dabei. Auf Rang fünf steht der SV Rositz mit acht Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen, was 31:16 Tore und 26 Punkte brachte. „Wir sind bisher zufrieden, wenn auch noch gewisse Konstanz fehlte“, merkte Vereinspräsident Jörg Meuschke an. Klare Siege gab es gegen Lumpzig, Langenleuba, Bad Köstritz und Weida II. Bei Motor Altenburg wurde sicher mit 2.0 gewonnen. Im Spitzenspiel in Ehrenhain musste Rositz eine 2:4 – Niederlage hinnehmen. In der Rückrunde will Rositz in Sachen „Spitze“ angreifen. Das Team nimmt am Neujahrsturnier von Lok Altenburg teil, hat dort sicherlich gute Chancen. Die Rositzer sind schon einige Jahre Gast beim Turnier gewesen.

Motor Altenburg hat sich als bester Aufsteiger bisher gezeigt, liegt auf dem sechsten Platz mit sieben Siegen, drei Remis und drei Niederlagen, was 30:15 Tore und 24 Punkte brachte. Im Eröffnungsspiel kam Motor vor großer Kulisse und unter den Augen des KFA Ostthüringen auf ein 2.:2 gegen Langenleuba, holte dann Siege gegen Wismut Gera II, Rüdersdorf, Roschütz, Weida II und Lumpzig. . Bemerkenswert war der Heimsieg mit 2:1 gegen Spitzenreiter Ehrenhain. „Wir haben als Aufsteiger mit Trainer Jan Hübner eine tolle Saison gespielt!“ freute sich Motor – Präsident Frank Berlin. Motor war schonvor Jahren Turniersieger, könnte daran anknüpfen.

Weiterhin spielstarke Teilnehmer sind BSG Stahl Riesa aus der Landesklasse Sachsen-West, die SG 1. FC Greiz aus der Landesklasse Thüringen und der Thüringer Landesligist BSG Wismut Gera. Dazu kommt die U19-Mannschaft des Drittligisten FSV Zwickau. Man darf also heute auf ein spannendes Turnier hoffen.