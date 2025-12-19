25. JAKO-Cup und 30. Edwin-Fink-Turnier schließen TVN-Jubiläumsjahr ab

Mit dem Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen geht für die Fußballabteilung des TV Niederstetten ein ereignisreiches und bewegtes Jahr zu Ende. Dieses besondere Jubiläum wurde im Sommer mit einem offiziellen Festakt in der Alten Turnhalle sowie einem großen Festwochenende im Burgwiesenstadion gebührend gefeiert.

Das Edwin-Fink-Turnier wird seit 1993 für Herrenmannschaften ausgetragen und erinnert an den ehemaligen Abteilungsleiter, der bei einem Verkehrsunfall tragisch verunglückte. Ab 1999 konnte das Turnier dank des großen Engagements des damaligen Juniorenleiters Sebastiano Rizza zum heutigen JAKO-Cup für alle Altersklassen erweitert werden. Seitdem findet die beliebte Turnierserie jährlich zwischen den Jahren, direkt nach den Weihnachtsfeiertagen, statt.

Im Herbst erschien zudem eine umfangreiche Chronik, in der die Geschichte der Abteilung mit zahlreichen Bildern, Geschichten und Statistiken festgehalten wurde. Pünktlich zu Weihnachten folgte das Jubiläumstrikot. Den sportlichen Schlusspunkt unter das Jubiläumsjahr setzen nun der 25. JAKO-Cup sowie das 30. Edwin-Fink-Turnier.

In den Anfangsjahren wurde noch ohne Rundumbande gespielt, die Bewirtung erfolgte provisorisch im Foyer der Sporthalle. Das benötigte Spülwasser musste aus dem benachbarten „Alten Sportheim“ herbeigeschafft werden, und aufgrund der Zugluft im Eingangsbereich wurden viele Helfer im Nachhinein regelmäßig krank.

Ab dem Jahr 2000 konnten erstmals Rundumbanden aus der Nähe von Ansbach ausgeliehen werden. Zum JAKO-Cup 2002 entstand schließlich der Wunsch nach eigenen Banden. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem damaligen Bürgermeister Kurt Finkenberger, der UFZ sowie Reinhard Wagner von der Schreinerei Wagner konnten die bis heute bestehenden Rundumbanden realisiert werden. Diese steigerten die Attraktivität des Turniers erheblich. Parallel dazu wurde ein Turnierheft eingeführt, das Spielpläne und Sponsoren übersichtlich präsentierte.

Ab 2006 übernahm der neue Jugendleiter Uwe Lampey die federführende Organisation von Sebastiano Rizza und entwickelte den JAKO-Cup stetig weiter. Das Essensangebot wurde durch eine Grillbude erweitert, das Sponsoring ausgebaut und die Turniere insgesamt größer und attraktiver gestaltet.

Mit der Einweihung des neuen Sportheims im Jahr 2013 konnte die Verpflegung direkt aus der Küche angeboten werden. Zudem wurde eine Livebild- und Ergebnisübertragung aus der Halle eingeführt. Nach dem überraschenden Tod von Jugendleiter Uwe Lampey im Jahr 2015 übernahm ein Organisationsteam um Jürgen Esslinger und Wolfgang Schmalzbauer die Verantwortung.

Auch in den folgenden Jahren wurde der JAKO-Cup kontinuierlich weiterentwickelt. Das Sponsoring über Hallenbanden wurde ausgebaut und ein Online-Ergebnisdienst eingeführt. Durch den langjährigen und engagierten Einsatz zahlreicher Helfer – darunter Kassier Jürgen Gundling, Rolf und Regina Schneider sowie Bärbel und Rolf Schülke, die von Beginn an bis heute unermüdlich zum Gelingen beitragen – entwickelte sich der JAKO-Cup zu einem echten Aushängeschild der Fußballabteilung. Seit 2024 stellt sich Julian Kistner in den Dienst des JAKO-Cups.

Nach den Weihnachtsfeiertagen startet nun die 25. Auflage des JAKO-Cups. An acht Turniertagen empfängt der TV Niederstetten über 140 Mannschaften – von den Bambinis bis zu den Alten Herren. Den Auftakt machen am 27. Dezember die A-Junioren, gefolgt von den C- und B-Junioren. Am 30. Dezember krönt das 30. Edwin-Fink-Turnier mit insgesamt 12 Herren-Mannschaften das Jubiläumsjahr. Im neuen Jahr folgen die jüngsten Altersklassen, ehe am 5. Januar die Alten Herren den Schlusspunkt setzen.

An allen Turniertagen ist das Sportheim ganztägig bewirtet und lädt mit Live-Übertragung aus der Halle zum Verweilen ein.