25 Jahre SLC, 25x VfB: Stuttgart holt Sonnenland-Cup 2026

In Halbfinalspiel eins setzte sich der VfB Stuttgart nach lange offener Partie dank zweier später Treffer dann doch souverän mit 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach durch. In der Neuauflage des letztjährigen Halbfinals zwischen dem SSV Jahn und dem FC Augsburg (2025: 5:6 nach Neunmeterschießen) war für Regensburg erneut Endstation. Per 0:3-"Watschn" gegen clevere und in diesem Spiel überlegene Fuggerstädter! Im Neunmeterschießen um Platz 3 setzte sich der SSV mit 4:3 gegen Gladbach durch.



Alle Tore und sämtliche Video-Highlights gibt's hier bei FuPa.tv!



Hochspannung war in drei der vier Viertelfinals geboten! Borussia Mönchengladbach (4:2 n.V. vs. Mainz) und der SSV Jahn Regensburg (3:1 n.V. vs. Kaiserslautern) benötigten in wahren "Nailbitern" die Verlängerung gegen beherzt fightende Rheinland-Pfälzer. Und zwischen Hertha BSC und dem FC Augsburg - der Neuauflage des Finals aus dem Vorjahr - waren erneut Überstunden angesagt. In einer super-spannenden Verlängerung erhöhte Hertha das Risiko, spielte fast durchgehend mit einem Feldspieler im Tor, um im Spielaufbau einer mehr zu sein. Doch Augsburgs Keeper Maxi Rothermel bestrafte das, und lochte mit einem langen Ball über den ganzen Platz ins leere Tor zum 1:2 ein! In den Schlusssekunden glich die Hertha trotzdem noch aus! Danach war Neunmeterschießen angesagt: aber Augsburg-Schlussmann Rothermel pariert alle drei (!) Neunmeter und avancierte damit zum großen Viertelfinal-Helden, auch wegen seines eigenen 40-Meter-Treffers!! Damit war Endstation für den Titelverteidiger aus der Hauptstadt! Einzig zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC wahren die Fronten früh geklärt (5:0).



In Gruppe A gab der Lauterer 4:1-Auftaktsieg im Direktduell über die Kieler Störche letztlich den Ausschlag für den FCK, im Rennen um Platz zwei. Denn die tapferen Schaldinger, die bei einer Tordifferenz von -18 dennoch die Queens Park Rangers bezwingen konnten, hatten letztlich ebenso wenig Chancen aufs Viertelfinale wie die letztplatzierten West-Londoner. Den Gruppensieg schnappte sich sehr souverän die Borussia aus Mönchengladbach.

Nur der SSV Jahn blieb in der Vorrunde makellos +++ England-Teams beide nur Gruppen-Letzte