25 Jahre SLC, 25x VfB: Stuttgart holt Sonnenland-Cup 2026

Dreimal im Endspiel in drei Jahren Sonnenland-Cup! Aber nach dem Titelgewinn 2024 und dem bitteren Final-K.o. 2025 gegen Hertha BSC gab's für den FC Augsburg auch diesmal "nur" die Silber-Medaille. Vor 1.700 Zuschauern in der ausverkauften Passauer Dreiländerhalle setzte sich der VfB Stuttgart im großen Endspiel mit 2:0 durch - bei seiner 25. Teilnahme in 25 Jahren Sonnenland-Cup (!). Beide Tore im Endspiel setzte Adin Delic, der zugleich mit sieben Treffern zum Torschützenkönig des Turniers gekürt wurde! Den Titel "Bester Spieler" heimste Augsburgs Noyan Özkan ein! "Bester Keeper" wurde Augsburgs Maxi Rothermel, der im Viertelfinale zum wahren Helden avancierte...
In Halbfinalspiel eins setzte sich der VfB Stuttgart nach lange offener Partie dank zweier später Treffer dann doch souverän mit 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach durch. In der Neuauflage des letztjährigen Halbfinals zwischen dem SSV Jahn und dem FC Augsburg (2025: 5:6 nach Neunmeterschießen) war für Regensburg erneut Endstation. Per 0:3-"Watschn" gegen clevere und in diesem Spiel überlegene Fuggerstädter! Im Neunmeterschießen um Platz 3 setzte sich der SSV mit 4:3 gegen Gladbach durch.
Hochspannung war in drei der vier Viertelfinals geboten! Borussia Mönchengladbach (4:2 n.V. vs. Mainz) und der SSV Jahn Regensburg (3:1 n.V. vs. Kaiserslautern) benötigten in wahren "Nailbitern" die Verlängerung gegen beherzt fightende Rheinland-Pfälzer. Und zwischen Hertha BSC und dem FC Augsburg - der Neuauflage des Finals aus dem Vorjahr - waren erneut Überstunden angesagt. In einer super-spannenden Verlängerung erhöhte Hertha das Risiko, spielte fast durchgehend mit einem Feldspieler im Tor, um im Spielaufbau einer mehr zu sein. Doch Augsburgs Keeper Maxi Rothermel bestrafte das, und lochte mit einem langen Ball über den ganzen Platz ins leere Tor zum 1:2 ein! In den Schlusssekunden glich die Hertha trotzdem noch aus! Danach war Neunmeterschießen angesagt: aber Augsburg-Schlussmann Rothermel pariert alle drei (!) Neunmeter und avancierte damit zum großen Viertelfinal-Helden, auch wegen seines eigenen 40-Meter-Treffers!! Damit war Endstation für den Titelverteidiger aus der Hauptstadt! Einzig zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC wahren die Fronten früh geklärt (5:0).
In Gruppe A gab der Lauterer 4:1-Auftaktsieg im Direktduell über die Kieler Störche letztlich den Ausschlag für den FCK, im Rennen um Platz zwei. Denn die tapferen Schaldinger, die bei einer Tordifferenz von -18 dennoch die Queens Park Rangers bezwingen konnten, hatten letztlich ebenso wenig Chancen aufs Viertelfinale wie die letztplatzierten West-Londoner. Den Gruppensieg schnappte sich sehr souverän die Borussia aus Mönchengladbach.
Gruppe B wurde dominiert vom SSV Jahn Regensburg. Vier Spiele, vier Siege! Diese makellose Vorrundenbilanz schafften nur die Oberpfälzer. In Gruppe B dahinter folgte der FSV Mainz 05. Für den 1. FC Nürnberg, AKA St. Pölten und Górnik Zabrze aus Polen war nix zu holen. Alle drei Letztgenannten schieden mit drei Zählern aus vier Partien frühzeitig aus.
Der VfB Stuttgart marschierte in Gruppe C vorneweg. Weil der FC Augsburg das schwäbische Direktduell mit dem VfB für sich entscheiden konnte, war auch das Rennen um Platz zwei vorzeitig entschieden. Der tapferen SpVgg GW Deggendorf ging - nach einem anstrengenden Qualifikationstag tags zuvor - sichtlich die Luft aus. Nach starken Anfangsleistungen war man in den Schlussspielen nicht mehr in der Lage ums durchaus mögliche Viertelfinale mitzukämpfen. Auch in Gruppe C Rangletzter wurde das Team aus England, die Blackburn Rovers, hinter Sturm Graz und den Niederbayern.
Spannung pur bot Gruppe D! Vor dem letzten "Spieltag" lag der TSV 1860 München vorne, und flog dennoch komplett raus! Weil Titelverteidiger Hertha BSC sein Abschlussspiel gegen die punktlose SpVgg Unterhaching siegreich gestalten konnte. Und weil der Karlsruher SC mit 2:0 gegen Austria Wien gewinnen konnte. Somit rutschten die Löwen noch hinter die Hertha UND den KSC!