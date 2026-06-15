25 Jahre Kooperation mit Werder Bremen von Kristoffer Koch · Heute, 10:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Immenhausen

Im Jahr 2026 feiert die Zusammenarbeit zwischen der TSV Immenhausen, der Stadt Immenhausen und dem SV Werder Bremen ein besonderes Jubiläum. Seit mittlerweile 25 Jahren verbindet die Partner eine erfolgreiche Kooperation, aus der zahlreiche hochkarätige Jugendfußballveranstaltungen hervorgegangen sind. Ein fester Bestandteil dieser Zusammenarbeit ist der S-Cup, der zunächst zehn Jahre in Folge als U17-Turnier mit Bundesliganachwuchsmannschaften ausgetragen wurde. Seit 2019 findet jährlich ein U11-Turnier statt, das sich inzwischen weit über die Region hinaus einen Namen gemacht hat.

Nach der erfolgreichen Durchführung an zwei Wettkampftagen in den vergangenen Jahren wird der S-Cup auch 2026 wieder am ersten Septemberwochenende ausgetragen. Möglich gemacht wird dies insbesondere durch die langjährige Unterstützung des Hauptsponsors, der Stadtsparkasse Grebenstein. Darüber hinaus bedankt sich die TSV Immenhausen bei den langjährigen Partnern MEWA, Waldhotel Schäferberg, SV SparkassenVersicherung/SV Kommunal, RSE Planungsgesellschaft und der Radeberger-Gruppe. Am 5. September treffen sechs Nachwuchsmannschaften von Profivereinen auf vier regionale Teams. Zugesagt haben unter anderem die Leistungszentren von Werder Bremen, Hannover 96, Göttingen 05, Arminia Bielefeld und dem FC Carl Zeiss Jena. Aus der Region sind neben Gastgeber TSV Immenhausen auch die SG Hombressen/Udenhausen, die JSG Calden/Grebenstein/Espenau sowie die SG Reinhardshagen vertreten.

Am 6. September folgt ein zusätzlicher Leistungsvergleich im 4+1-Modus mit den Nachwuchsleistungszentren von Werder Bremen, Arminia Bielefeld und dem FC Carl Zeiss Jena sowie dem KSV Baunatal. Damit erfährt die Veranstaltung nochmals eine sportliche Aufwertung. Die Schirmherrschaft übernimmt erneut der Präsident des SV Werder Bremen, Hubertus Hess-Grunewald, der seine Unterstützung für das Turnier zugesagt hat. Dass sich der S-Cup inzwischen weit über Nordhessen hinaus einen Namen gemacht hat, zeigt auch das Interesse weiterer Nachwuchsleistungszentren. Bereits in den vergangenen Monaten konnten über die bestehenden Kontakte zusätzliche U13-Leistungsvergleiche in Immenhausen organisiert werden. Die TSV Immenhausen freut sich bereits jetzt auf ein weiteres hochklassiges Fußballwochenende im Bernhardt-Vocke-Sportzentrum und auf viele Besucherinnen und Besucher.

– Foto: TSV Immenhausen