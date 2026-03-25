25 Jahre Anpfiff ins Leben Anpfiff ins Leben +++ Zum Jubiläum steht die Zukunft der Sportvereine im Fokus von Pressemitteilung/Anpfiff ins Leben/red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Mitarbeitende von Anpfiff ins Leben formen eine „25“ – ein Symbol für 25 Jahre Engagement für junge Menschen. – Foto: Simon Hofmann

Walldorf, 24.03.2026 – Viele Sportvereine stehen aktuell vor großen Herausforderungen: Nachwuchssorgen, überlastetes Ehrenamt und steigende soziale Anforderungen belasten die Vereinsarbeit. Eine aktuelle Wirkungsanalyse von Anpfiff ins Leben zeigt, wie strukturierte Jugendförderung im Sportverein wirkt. 94 % der geförderten Jugendlichen fühlen sich rundum gut betreut; mehr als die Hälfte spielt seit mindestens drei Jahren in einem Partnerverein von Anpfiff ins Leben.

„Die Ergebnisse der Wirkungsanalyse zeigen, wie wichtig verlässliche Strukturen im Sportverein sind“, sagt Jörg Albrecht, 1. Vorsitzender von Anpfiff ins Leben. „Wenn Kinder und Jugendliche über Jahre begleitet werden, entstehen Entwicklungsmöglichkeiten weit über den Sport hinaus – in Schule, Alltag und beim Übergang ins Berufsleben.“ Seit der Gründung im Jahr 2001 begleitet Anpfiff ins Leben junge Menschen in ihrer sportlichen, schulischen und beruflichen Entwicklung. Mehr als 25.000 Kinder und Jugendliche wurden bislang unterstützt. Heute ist der Verein an zehn Standorten in der Metropolregion Rhein-Neckar aktiv und berät darüber hinaus bundesweit Sportvereine unabhängig von Sportart und Leistungsniveau. Bereits mehr als 250 Vereine arbeiten erfolgreich mit der Organisation zusammen.

Zum 25-jährigen Bestehen zieht der Verein nicht nur Bilanz, sondern richtet den Blick nach vorn und investiert in die Zukunft der Sportvereine. Der Anpfiff Vereint Kongress am 14. November 2026 in der PreZero Arena bildet den Höhepunkt des Jubiläumsjahres. Unter der Schirmherrschaft von Frau Dr. Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Ehrenamt und Sport, richtet sich der Kongress an Engagierte im Sportverein. In Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden stehen praxisnahe Lösungen und konkrete Handlungsideen für die Vereinsarbeit im Mittelpunkt.

Kinder und Jugendliche profitieren seit 25 Jahren von der Förderung durch Anpfiff ins Leben – sportlich, schulisch und persönlich. – Foto: Simon Hofmann

„Sportvereine sind für viele junge Menschen weit mehr als Trainingsorte. Sie bieten Gemeinschaft, Orientierung und wichtige Impulse für die persönliche Entwicklung“, ergänzt Jörg Albrecht. „Mit dem Anpfiff Vereint Kongress wollen wir engagierte Vereinsverantwortliche und Ehrenamtliche mit Fachleuten zusammenbringen, um gemeinsam Lösungen für die Zukunft des Vereinssports zu entwickeln.“ Möglichkeiten des Netzwerkens unter Gleichgesinnten, ein Ausstellerbereich mit exklusiven Angeboten und ein spannendes Rahmenprogramm im Doppelpass-Format runden den Tag ab. Neben dem Anpfiff Vereint Kongress prägen weitere Aktionen das Jubiläumsjahr. Dazu zählt das Projekt Anpfiff Jugendräume, bei dem insgesamt 1,5 Millionen Euro an ausgewählte Vereine ausgeschüttet werden, um bestehende Räume in moderne Jugend- und Bildungsräume zu verwandeln und die Nachwuchsarbeit vor Ort zu stärken. Dietmar Hopp, der Anpfiff ins Leben 2001 gemeinsam mit Anton Nagl gegründet hat, betont: „Sportvereine gehören zu den tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Sie schaffen Gemeinschaft, vermitteln Werte und geben jungen Menschen Orientierung – gerade in einer Zeit, in der viele Kinder und Jugendliche zusätzliche Unterstützung und Halt benötigen. Dass Anpfiff ins Leben Vereine dabei seit 25 Jahren stärkt und sie darin unterstützt, ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, macht mich sehr stolz.“ Die vollständige Wirkungsanalyse stellt Anpfiff ins Leben interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertretern auf Anfrage zur Verfügung.

Die Vereinsführung von Anpfiff ins Leben gestaltet die strategische Weiterentwicklung der Organisation. – Foto: Anpfiff ins Leben