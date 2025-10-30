25. Auflage - Sonnenland-Cup feiert Jubiläum

Traditionell eröffnet der AH-Benefiz-Cup am 30. Dezember 2025 das Turniergeschehen. Hier treffen ehemalige Größen und regionale Kicker aufeinander, um gemeinsam für den guten Zweck zu spielen – ein Abend, der längst Kultstatus erreicht hat. Anschließend heißt es vom 2. bis 6. Januar 2026: Bühne frei für die Stars von morgen! Das Turnierwochenende verspricht Fußball auf höchstem Niveau.







Minifußball: 02. Januar 2026, 11:00 Uhr (Jahrgänge 2019 und jünger)

C-Junioren Qualifikation: 02. Januar 2026, 15:30 Uhr (Jahrgänge 2011/2012)

C-Junioren Hauptturnier: 03. Januar 2026, 08:30 Uhr (Jahrgänge 2011/2012)

D-Junioren: 04. Januar 2026, 08:30 Uhr (Jahrgänge 2013/2014)

A-Junioren: 04. Januar 2026, 15:30 Uhr (Jahrgänge 2007/2008)

E-Junioren: 05. Januar 2026, 08:30 Uhr (Jahrgänge 2015/2016)

B-Junioren: 05. Januar 2026, 15:30 Uhr (Jahrgänge 2009/2010)

F-Junioren: 06. Januar 2026, 08:30 Uhr (Jahrgänge 2017/2018)





Bei den C-Junioren treffen internationale Topmannschaften auf regionale Talente. Besonders stolz ist das Organisationsteam darauf, dass der VfB Stuttgart bereits zum 25. Mal mit dabei ist – ein starkes Zeichen der Verbundenheit. Und auch bei den D-Junioren weht frischer Wind: Erstmals haben gleich sechs Top-Mannschaften ihre Teilnahme zugesagt. Ein wichtiger Schritt in die Richtung, beim Sonnenland-Cup künftig noch mehr Nachwuchstalente aus ganz Deutschland in Passau begrüßen zu dürfen. Für die passende Stimmung sorgt der Fan-Klub von Hertha BSC, der sich mit rund 40 Anhängern angekündigt hat – lautstarke Unterstützung auf der Tribüne ist also garantiert.





Ein weiteres Highlight: Erstmals wird beim Sonnenland-Cup Mini Fußball gespielt – eine Premiere, die zeigt, dass der Sonnenland-Cup Tradition mit Innovation verbindet und immer offen für neue Ideen bleibt. Bereits bei der Ausgabe 2025 hatte Dr. Heinz-Günter Kuhls, seit Jahrzehnten als "Mr. Sonnenland-Cup“ bekannt, die sportliche Verantwortung offiziell an Manuel Kirchberger übergeben. Im vergangenen Jahr arbeitete Kuhls noch unterstützend im Hintergrund mit – nun stellt Kirchberger mit seinem Team das Turnier erstmals weitgehend eigenständig auf die Beine. "Was Heinz-Günter hier aufgebaut hat, ist schlichtweg erstaunlich – man kann es nicht oft genug sagen, was die Region ihm zu verdanken hat“, so die einhellige Meinung des neuen Hauptorganisators. Kuhls bleibt dem Turnier selbstverständlich weiterhin in beratender Funktion verbunden.



