24:0! DITIB Chorweiler feiert Rekordsieg

– Foto: Verein

Ein Ergebnis, das man sonst höchstens aus Jugendligen kennt: DITIB Chorweiler hat zum Saisonauftakt in der Kreisliga C1 Köln den SC Leverkusen II mit 24:0 besiegt – und damit den höchsten Sieg der Vereinsgeschichte eingefahren. Überragender Mann war einmal mehr Ibrahim Saglam, der gleich neun Treffer beisteuerte. Der Torjäger kommt damit auf 116 Pflichtspieltreffer in den vergangenen drei Spielzeiten und kündigte bereits an, auch in dieser Saison die Torjägerkanone anpeilen zu wollen.

Im offiziellen Spielbericht waren bei den Gästen nur neun Spieler geführt. Deshalb war es naheliegend, dass der SC Leverkusen II womöglich aufgrund eines personellen Engpasses zu wenige Spieler zu Verfügung hatte. "Tatsächlich war es so, dass der Gegner sogar mit 15 Mann angereist ist. Unsere Stürmer hatten an diesem Tag einfach richtig Spaß und das klare Ziel, direkt am ersten Spieltag ihre Führung in der Torschützenliste auszubauen", so Trainer Yasin Günes, seit der Rückrunde im Amt ist. Günes: "Wollten den höchsten Sieg der Vereinsgeschichte"

Auch als bereits zur Pause ein zweitstelliges Ergebnis zu Buche stand, ließ die Günes-Elf nicht locker. "Wir haben trotzdem ganz diszipliniert weitergespielt, weil wir unbedingt den höchsten Sieg in der Vereinsgeschichte erreichen wollten – und das ist uns am Ende gelungen.“ Günes, der noch in der Vorsaison selbst als Spieler aktiv war, blickt auf eine enorme Entwicklung zurück: "Die Hinrunde des letzten Jahres hatten wir mit lediglich sechs Punkten abgeschlossen, doch in der Rückrunde konnten wir eine beeindruckende Entwicklung hinlegen und insgesamt neun Siege einfahren. Genau daran wollen wir anknüpfen – unser Ziel für die kommende Saison ist klar: die Meisterschaft.“