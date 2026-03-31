24 Vor Ostern wird nochmal angepfiffen - Kreisliga im Feiertagsmodus

Die Kreisliga dreht vor Ostern nochmal eine Runde: zwei Spiele am Mittwoch, der große Rest am Donnerstag, quasi Bescherung, nur ohne Schokolade, dafür mit Kreisliga-Charme.
Wir liefern wie gewohnt Stück für Stück die kleinen Vorberichte, damit ihr schon vorm Anpfiff wisst, wo es sich lohnt, länger hängen zu bleiben.
Mittwoch, 19:30 Uhr, Flutlicht und beide Teams noch leicht verbeult vom letzten Sonntag.
Surwold nach sieben Spielen ohne Niederlage plötzlich wieder auf dem Boden der Tatsachen, Rütenbrock nach einer 2:0-Führung mit ordentlich Schleudertrauma.
Das Hinspiel? Ein 5:3 für Surwold, also alles angerichtet für den nächsten Kreisliga-Abend, bei dem man eigentlich nur kurz vorbeischauen wollte … und dann doch bis zum Abpfiff bleibt.
Tabellenführer - zumindest für eine Nacht? Listrup hat den Wecker schon gestellt.
Ein Punkt reicht, um vorübergehend ganz oben zu schlafen. Aber in Twist geht’s nicht um Schlaf, sondern ums Überleben: Pala und Imming wollen sich sicher nicht mit Abstiegssorgen verabschieden und haben nebenbei noch ein Pokal-Halbfinale im Kopf.
Hinspiel 5:3, beide können Tore, die einen mehr nach vorne, die anderen manchmal auch nach hinten. Klingt nach einem Abend, an dem die Tabelle kurz verrückt spielt.