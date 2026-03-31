24 Vor Ostern wird nochmal angepfiffen - Kreisliga im Feiertagsmodus

Die Kreisliga dreht vor Ostern nochmal eine Runde: zwei Spiele am Mittwoch, der große Rest am Donnerstag, quasi Bescherung, nur ohne Schokolade, dafür mit Kreisliga-Charme.

Wir liefern wie gewohnt Stück für Stück die kleinen Vorberichte, damit ihr schon vorm Anpfiff wisst, wo es sich lohnt, länger hängen zu bleiben.