 2026-03-31T09:06:59.496Z

Vom Spielfeldrand

#24 Vor Ostern wird nochmal angepfiffen - Kreisliga im Feiertagsmodus

von P. M. · Heute, 12:18 Uhr · 0 Leser

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Die Kreisliga dreht vor Ostern nochmal eine Runde: zwei Spiele am Mittwoch, der große Rest am Donnerstag, quasi Bescherung, nur ohne Schokolade, dafür mit Kreisliga-Charme.

Wir liefern wie gewohnt Stück für Stück die kleinen Vorberichte, damit ihr schon vorm Anpfiff wisst, wo es sich lohnt, länger hängen zu bleiben.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Surwold
SV SurwoldSurwold
VfL Rütenbrock 1930
VfL Rütenbrock 1930Rütenbrock  
19:30live

Mittwoch, 19:30 Uhr, Flutlicht und beide Teams noch leicht verbeult vom letzten Sonntag.

Surwold nach sieben Spielen ohne Niederlage plötzlich wieder auf dem Boden der Tatsachen, Rütenbrock nach einer 2:0-Führung mit ordentlich Schleudertrauma.

Das Hinspiel? Ein 5:3 für Surwold, also alles angerichtet für den nächsten Kreisliga-Abend, bei dem man eigentlich nur kurz vorbeischauen wollte … und dann doch bis zum Abpfiff bleibt.

Morgen, 19:45 Uhr
SV Grenzland Twist
SV Grenzland TwistSV G. Twist
Sportverein Listrup 1949
Sportverein Listrup 1949Listrup
19:45

Tabellenführer - zumindest für eine Nacht? Listrup hat den Wecker schon gestellt.

Ein Punkt reicht, um vorübergehend ganz oben zu schlafen. Aber in Twist geht’s nicht um Schlaf, sondern ums Überleben: Pala und Imming wollen sich sicher nicht mit Abstiegssorgen verabschieden und haben nebenbei noch ein Pokal-Halbfinale im Kopf.

Hinspiel 5:3, beide können Tore, die einen mehr nach vorne, die anderen manchmal auch nach hinten. Klingt nach einem Abend, an dem die Tabelle kurz verrückt spielt.