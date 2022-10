24 Treffer in neun Partien: Raul Sick vom SV Waltershofen trifft immer

Raul Sick (rechts) – Foto: Thorsten LÜDTKE

Der SV Waltershofen zieht in der Fußball-Kreisliga A, Staffel II, einsam seine Kreise an der Tabellenspitze: Zehn Spiele, zehn Siege, 58:8 Tore lautet die eindrucksvolle Bilanz der bisherigen Runde. Entscheidenden Anteil daran hat Topscorer Raul Sick – der einst für den SC Freiburg in der Jugend spielte und Gegnern auch dann Bauchschmerzen bereitet, wenn er nur für 20 Minuten eingewechselt wird.

Der 1. FC Mezepotamien hatte bereits einen sehr schweren Stand gegen den Tabellenführer, als das Schiedsrichtergespann vergangenen Sonntag einen Spielerwechsel signalisierte. Die Gäste liefen auf dem Rasenplatz des SV Blau-Weiß Waltershofen bereits einem 1:5 hinterher, und nun betrat auch noch die Nummer 19 des SV Waltershofen den Platz. Wahrscheinlich ahnten sie auf Seiten Mezepotamiens schon, welch Ungemach ihnen nun drohen würde: Raul Sick, der SV-Angreifer, der in seinen acht Einsätzen 20 Mal getroffen hatte, brauchte nur vier Minuten, um sein 21. Saisontor zu erzielen – und ließ die Treffer 22, 23 und 24 folgen.