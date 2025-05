24 Tore in 23 Spielen: Roding holt Kreisklassen-Torjäger

„Yusuf war durch seine Leistungen überall heißbegehrt und natürlich kennen wir ihn und seine Qualitäten bestens. Noch dazu wohnt und arbeitet er in Roding. Da mein Vereinskollege Jürgen Weigl und ich unsere fußballerische Karriere nach unserer Zeit beim TB Roding beim SV Mitterkreith ausklingen ließen, haben wir eine ganz besondere Beziehung zum Verein und den Leuten. Deshalb hätten wir einen Transfer eines Spielers von Kreith auch nie aktiv verfolgt, obwohl Yusuf die ganze Zeit superinteressant für uns war. Jedoch ergab sich nun die Konstellation, dass er unbedingt sportlich eine neue Herausforderung suchte und höherklassig wechseln wollte. Wenn er also nicht zu uns gewechselt wäre, wäre er sicher bei einem anderen Verein gelandet. Das wollten wir und auch der SV Mitterkreith nicht und deshalb haben wir uns offen und ehrlich ausgetauscht. Ich möchte mich deshalb beim Sportlichen Leiter Daniel Konrad herzlich dafür bedanken, wie dieser Transfer zustande gekommen ist. Natürlich sind wir sehr glücklich, weil wir mit Yusuf einen richtig guten Techniker bekommen, der im offensiven Eins-gegen-Eins bockstark ist“, schildert Rodings Sportlicher Leiter Christian Fleischmann die Hintergründe für diesen Transfer.



Yusuf Babat wurde in der Osttürkei geboren und erlernte dort in seiner Kindheit das Fußballspielen. Neben dem Vereinsfußball wurde dort sehr viel auf den heimischen Straßen gekickt. Hier musste sich Babat auch gegen ältere und körperlich stärkere Jugendliche behaupten. Mitunter ist das gewiss ein Grund für seine heutige außerordentliche Technik und Robustheit im Zweikampf. Im Verein bewegte er sich im semiprofessionellen Bereich und stand am Scheideweg, es im Profibereich zu versuchen oder den Schwerpunkt auf seine berufliche Ausbildung zu legen. Schließlich entschied er sich dazu, seinen Fokus auf sein Studium zu legen.



Vor zwei Jahren kam er aus beruflichen Gründen nach Roding und schloss sich dem SV Mitterkreith an. Dass man mit Babat einen ganz besonderen Spieler in seinen Reihen hatte, war allen Beteiligten und auch dem Umfeld schnell klar. In der laufenden Spielzeit erzielte er in 23 Partien in der Kreisklasse Süd 24 Tore. Mit dem 30-Jährigen bekommt der TB Roding einen richtigen Straßenfußballer und eine Verstärkung für die Offensive hinter den Spitzen oder auch auf den Flügeln.



„Nach meinen beiden Jahren in Mitterkreith möchte ich mich höherklassig beweisen und freue mich sehr, dass ich das in meiner Wahlheimat Roding beim heimischen TB in der Landesliga machen darf. Christian Fleischmann und Jürgen Weigl kenne ich natürlich bestens und deshalb war die Entscheidung sehr schnell gefallen, obwohl schon auch viele höherklassige Vereine angeklopft haben. Ich freue mich auf meinen neuen Cheftrainer Andreas Klebl und werde alles für unseren Erfolg tun. Bei den Verantwortlichen und Zuschauern des SV Mitterkreith möchte ich mich bedanken, wie herzlich sie mich vor zwei Jahren im Verein aufgenommen haben. Ebenso bedanken möchte ich mich für das große Verständnis für meinem Wechselwunsch in den höherklassigen Bereich, und meine Verabschiedung letztes Wochenende hat mich tief bewegt“, beschreibt Yusuf Babat selbst seine Gedanken zum Wechsel an den Esper.



Beim TB 03 Roding ist die Kaderplanung so gut wie abgeschlossen. Zwei weitere Neuzugänge stehen aber noch in der Pipeline. Nach den Turbulenzen im vergangenen Herbst ist man wieder in ruhiges Fahrwasser gelangt und blickt deshalb der Zukunft sehr optimistisch entgegen.