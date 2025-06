24. Spieltag Kreisliga B6: TSV Grafenau - SV Mötzingen

Einen überzeugenden Auftritt legte der TSV Grafenau am vergangenen Donnerstagabend beim Heimspiel gegen die SV Mötzingen hin. Trotz frühem Rückstand drehte das Team die Partie und siegte am Ende klar und verdient mit 5:1 (1:1).

Die Ausgangslage war klar: Nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen wollte der TSV unbedingt drei Punkte einfahren – und das war von der ersten Minute an spürbar. Die Gastgeber dominierten die Anfangsphase, erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten, doch entweder fehlten wenige Zentimeter zum Glück, der gut aufgelegte Gästekeeper verhinderte den Treffer oder die SV Mötzingen klärte in letzter Sekunde auf der Linie. Die kalte Dusche folgte prompt: In der 22. Spielminute nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit in der TSV-Defensive eiskalt aus und gingen mit 0:1 in Führung.

Doch Grafenau ließ sich nicht verunsichern, blieb seiner Linie treu und belohnte sich noch vor der Pause. In der 33. Minute wurde Simon Dilz im Strafraum regelwidrig gestoppt – den fälligen Elfmeter verwandelte Steffen Schmutz souverän zum verdienten Ausgleich.