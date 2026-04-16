24. Spieltag: Bühne frei fürs Spitzenduell

Ein Blick auf die Offensive zeigt zudem das größte Problem: 31 Treffer in 23 Spielen sind ein klarer Hinweis auf fehlende Durchschlagskraft.

Der SV Alemannia Salzbergen geht mit Rückenwind in die Partie: Am vergangenen Sonntag feierte die Mannschaft einen 2:1-Erfolg gegen den SV Veldhausen 07 und sicherte sich wichtige drei Punkte. Dennoch bleibt die Bilanz durchwachsen - sechs Siege, fünf Remis und zwölf Niederlagen spiegeln die bisherige Saison wider.

Auch beim SV Langen läuft es aktuell nicht rund. Die 0:2-Niederlage gegen den ASV Altenlingen am vergangenen Spieltag war bereits das nächste enttäuschende Ergebnis. Insgesamt stehen neun Siege, drei Unentschieden und elf Niederlagen zu Buche, ebenfalls keine Bilanz, die für Sicherheit sorgt.

Salzbergen gegen Langens Offensive

Während Salzbergen vor allem im Angriff Luft nach oben hat, liegt die Stärke der Gäste klar in der Offensive. Im Schnitt erzielt der SV Langen mehr als zwei Tore pro Spiel - eine Quote, die die Alemannia-Defensive vor eine echte Bewährungsprobe stellen dürfte.

In der Tabelle trennen beide Teams nur sieben Punkte: Langen rangiert mit 30 Zählern auf Platz zehn, Salzbergen folgt auf Rang 13. Beide Mannschaften konnten zuletzt nur eines ihrer letzten fünf Spiele gewinnen, Konstanz sieht anders aus.

Blick aufs Hinspiel

Das erste Aufeinandertreffen entschied der SV Langen knapp mit 2:1 für sich. Ein Ergebnis, das zeigt, wie eng es zwischen beiden Teams zugeht.

Prognose: Alles drin

Die Vorzeichen sprechen für ein Duell auf Augenhöhe. Beide Teams brauchen Punkte, beide haben ihre Schwächen und genau deshalb ist am Donnerstagabend alles möglich. Oder, um es einfach zu sagen: Das riecht verdächtig nach einem Spiel, das erst spät entschieden wird.