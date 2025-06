24 Siege in 24 Partien: Kreisligist krönt die perfekte Saison

Aus dem Jubeln kamen die Fußballer der SG Tangermünde/Schönhausen II in dieser Spielzeit kaum heraus. Am Pfingstmontag setzte der Kreisligist aus der östlichen Altmark zur letzten Feier der Saison an: Mit einem 4:0-Erfolg beim Kreveser SV II krönte die Spielgemeinschaft ihre perfekte Saison.