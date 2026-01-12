24 Neunmeter bis zum Birkenauer Turniersieg in Zotzenbach

Zotzenbach. Beim Hallenturnier des FSV Zotzenbach verdarb ausgerechnet Ortsrivale FSV Rimbach der ersten Mannschaft des Gastgebers den Einzug ins Halbfinale. Der A-Liga-Spitzenreiter setzte sich im Neunmeterschießen 4:2 (1:1) durch und gewann auch das Halbfinale gegen den FC Fürth II vom Punkt mit 4:2, weil drei Fürther verschossen.

Die Zotzenbacher Zweite indes erreichte die Runde der besten vier, wo Titelverteidiger VfL Birkenau beim 1:6 eine Nummer zu groß war. Im Endspiel machte Kreisoberligist VfL gegen Rimbach einen 0:2-Rückstand zum 2:2 wett, und erneut kam es zum Neunmeterschießen. Das verlief dramatisch, erst der 24. Schuss entschied zugunsten Birkenaus – 13:12.

