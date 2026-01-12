Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der VfL Birkenau und der FSV Rimbach ließen das Netz im Finale sehr häufig vom Neunmeter-Punkt zappeln. – Foto: Markus Becker - Symbolbild
24 Neunmeter bis zum Birkenauer Turniersieg in Zotzenbach
VfL Birkenau setzt sich vom Punkt gegen die Neunmeter-Könige des FSV Rimbach durch
Zotzenbach. Beim Hallenturnier des FSV Zotzenbach verdarb ausgerechnet Ortsrivale FSV Rimbach der ersten Mannschaft des Gastgebers den Einzug ins Halbfinale. Der A-Liga-Spitzenreiter setzte sich im Neunmeterschießen 4:2 (1:1) durch und gewann auch das Halbfinale gegen den FC Fürth II vom Punkt mit 4:2, weil drei Fürther verschossen.
Die Zotzenbacher Zweite indes erreichte die Runde der besten vier, wo Titelverteidiger VfL Birkenau beim 1:6 eine Nummer zu groß war. Im Endspiel machte Kreisoberligist VfL gegen Rimbach einen 0:2-Rückstand zum 2:2 wett, und erneut kam es zum Neunmeterschießen. Das verlief dramatisch, erst der 24. Schuss entschied zugunsten Birkenaus – 13:12.