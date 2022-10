2:4 nach 2:0 - ein "furchtbarer Tiefschlag" für die Wasserwerkelf Nach der Weidener Heimniederlage gegen Großbardorf wächst der Abstand zum rettenden Ufer

Nach Wiederbeginn agierten die Gäste überraschend defensiver und setzten ganz auf Konter, eine Idee, die letztlich gewinnbringend war. „Wir sind dann einfach besser ins Spiel gekommen“, so TSV-Coach Bach später. Da hatte er Recht, denn erneut Göller, der nach Zuspiel Tim Strohmengers per Kopf mit seinem fünften Saisontor zum frühen Ausgleich traf (55.), stellte alles wieder auf Null. Weiden antwortete wütend, dabei hätte Stefan Pühler in der 62. Minute wohl den "Bayernligatreffer des Monats" markiert, als nach Zuspiel von Niklas Lang die Kugel im Strafraum volley und fast schwerelos in Richtung Keeper Leon Zwickl knallte, in diesem jedoch seinen Meister fand. Pühler, Stefan Graf, David Bezdicka und auch Erol Özbay hatten bis in die Schlußphase hinein Chancen, das Blatt wieder zugunsten der Schwarz-Blauen zu wenden, es sollte dann aber ganz anders kommen. Jannik Göller reihte sich zum dritten Mal in die Torschützenliste ein, als er nach einem Fehlpass von Sven Kopp im Mittelfeld einen Tempokonter startete und Fabian Scharnagl aus halbrechter Position zum 2:3 bezwang (87.). In der Nachspielzeit sorgte der nach der Pause eingewechselte Elias Reiher mit seinem Treffer zum 2:4 schließlich dafür, dass die Messe zugunsten der Gäste aus Unterfranken endgültig gelesen war (90.+3).