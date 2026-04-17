24 geht weiter: Freitag Teil 2, Sonntag Teil 3

Teil 1 gehört der Vergangenheit, jetzt geht’s weiter im Takt des Spieltags: Der Freitag liefert Nachschlag, unter anderem mit Flutlicht in Veldhausen und dem Duell Freren gegen Vorwärts.

Zwei Spiele, zwei Geschichten, viele Fragezeichen: Wer nutzt den Abend, um ein Zeichen zu setzen? Und wer muss weiter hinterherlaufen?

Und das Beste: Das war’s noch nicht. Teil 3 folgt am Sonntag, der Spieltag bleibt also auf Betriebstemperatur.