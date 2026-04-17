24 geht weiter: Freitag Teil 2, Sonntag Teil 3

Teil 1 gehört der Vergangenheit, jetzt geht’s weiter im Takt des Spieltags: Der Freitag liefert Nachschlag, unter anderem mit Flutlicht in Veldhausen und dem Duell Freren gegen Vorwärts.
Zwei Spiele, zwei Geschichten, viele Fragezeichen: Wer nutzt den Abend, um ein Zeichen zu setzen? Und wer muss weiter hinterherlaufen?
Und das Beste: Das war’s noch nicht. Teil 3 folgt am Sonntag, der Spieltag bleibt also auf Betriebstemperatur.
Emsbüren steht mit 38 Punkten im oberen Mittelfeld (Platz 6) und hat zuletzt Stabilität gefunden. Veldhausen dagegen rangiert mit 27 Zählern im unteren Mittelfeld (Platz 11) und sucht weiterhin nach Konstanz.
Formcheck
Die Concordia kommt mit Rückenwind ins Spiel und wirkt in der Rückrunde gefestigt. Veldhausen hingegen schwankt, gute Ansätze wechseln sich mit Rückschlägen ab.
Das könnte entscheiden
Emsbüren will das Spiel kontrollieren, Veldhausen wird auf Umschaltmomente setzen. Die Effizienz vor dem Tor dürfte am Ende den Ausschlag geben.
FuPa-Tipp:
Vorteile bei Emsbüren, aber unter Flutlicht gelten bekanntlich eigene Gesetze.
Einen ausführlichen, detaillierten Bericht zum Spiel findet ihr zusätzlich bei uns, für alle, die noch tiefer eintauchen wollen.
Fünf Duelle, null Siege für Vorwärts, man könnte sagen: Freren ist so etwas wie der unangenehme Mathelehrer aus der Schulzeit.
Heute Abend gibt’s die nächste Klassenarbeit im Waldstadion: Freren will nach zwei Remis wieder dreifach punkten, Vorwärts sucht noch den Reset-Knopf für 2026.
Und dann ist da noch Luca Rakers, der regelmäßig trifft, aber Jan-Hendrik Wecke hat auch schon 12-mal eingenickt und meldet leise Ansprüche an.
Wer tiefer eintauchen will: Den ausführlichen Blick aufs Spiel mit Hoff & Heimstärke gibt’s im verlinkten Bericht, hier ist der schnelle Vorgeschmack fürs Flutlicht.