24. Energy Cup: Sparta Lichtenberg siegt nach dramatischem Finale

Der Energy Cup am heutigen Samstag hat die Sporthalle „Neue Zeit“ in Schwedt einmal mehr zu einem Zentrum des regionalen Hallenfußballs gemacht. Acht Herrenmannschaften traten in zwei Gruppen an, gespielt wurde über zwölf Minuten pro Partie. Der Turniertag war geprägt von klaren Favoritenrollen, überraschenden Wendungen und einem Finale, das erst im Neunmeterschießen entschieden wurde. Am Ende setzte sich der Oberligist SV Sparta Lichtenberg erneut durch und verteidigte seinen Titel.

Gruppe A: Gastgeber setzt früh Akzente In der Gruppe A dominierte der FC Schwedt 02 das Geschehen. Drei Siege aus drei Spielen und ein Torverhältnis von 14:4 brachten dem Gastgeber neun Punkte und den souveränen Gruppensieg. Bereits im Auftakt setzte Schwedt mit einem deutlichen Erfolg gegen den FSV Union Fürstenwalde ein Zeichen. Auch gegen den TSV 1814 Friedland und den FSV Rot-Weiß Prenzlau blieb der Gastgeber ohne Punktverlust. Hinter Schwedt erreichten alle drei weiteren Teams jeweils drei Punkte, wobei Friedland dank des besseren direkten Vergleichs Rang zwei belegte.

Ausgeglichener Kampf um Rang zwei

Der TSV 1814 Friedland, der FSV Rot-Weiß Prenzlau und der FSV Union Fürstenwalde lieferten sich ein enges Rennen um den zweiten Halbfinalplatz. Friedland sicherte sich diesen mit einem Sieg gegen Fürstenwalde, während Prenzlau und Union trotz ordentlicher Auftritte nicht vorbeiziehen konnten. Die Entscheidung fiel erst mit den letzten Gruppenspielen.

Gruppe B: Sparta kontrolliert das Feld

In der Gruppe B bestätigte der SV Sparta Lichtenberg seine Favoritenrolle. Zwei Siege und ein Unentschieden brachten sieben Punkte und Platz eins. Sparta überzeugte vor allem defensiv und ließ nur zwei Gegentore zu. Der FV Preussen Eberswalde folgte mit vier Punkten auf Rang zwei und zog ebenfalls ins Halbfinale ein. Der VfB Gramzow und Swit Szczecin mussten sich mit zwei Punkten begnügen.

Halbfinals bringen Favoriten ins Endspiel

Im ersten Halbfinale setzte sich der SV Sparta Lichtenberg klar mit 4:1 gegen den TSV 1814 Friedland durch. Sparta nutzte seine Chancen konsequent und zog ins Finale ein. Das zweite Halbfinale brachte eine Überraschung: Der FV Preussen Eberswalde bezwang den zuvor so starken Gastgeber FC Schwedt 02 mit 4:2 und beendete dessen Titelträume vor heimischem Publikum.

Platzierungsspiele mit klaren Entscheidungen

In den Platzierungsspielen zeigte sich die Breite des Teilnehmerfeldes. Der FSV Union Fürstenwalde gewann das Spiel um Platz sieben gegen Swit Szczecin mit 5:2. Platz fünf sicherte sich der VfB Gramzow nach Neunmeterschießen gegen den FSV Rot-Weiß Prenzlau. Im Spiel um Platz drei lieferten sich der TSV 1814 Friedland und der FC Schwedt 02 ein intensives Duell, das Schwedt mit 4:3 für sich entschied.

Finale auf Messers Schneide

Das Finale zwischen dem SV Sparta Lichtenberg und dem FV Preussen Eberswalde wurde zum Höhepunkt des Turniers. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, das Spiel blieb bis zum Ende offen. Nach der regulären Spielzeit stand es unentschieden, sodass die Entscheidung im Neunmeterschießen fallen musste. Dort behielt Sparta Lichtenberg die Nerven und setzte sich mit 6:5 durch.

Ein würdiger Abschluss für ein traditionsreiches Turnier

Der Energy Cup 2026 bot alles, was den Hallenfußball auszeichnet: Tempo, enge Spiele und emotionale Entscheidungen. Der SV Sparta Lichtenberg bestätigte seine Stellung als Titelverteidiger, während der FV Preussen Eberswalde und der FC Schwedt 02 starke Akzente setzten. Der Turniertag in Schwedt zeigte einmal mehr, warum der Energy Cup ein fester Bestandteil des regionalen Fußballkalenders ist.