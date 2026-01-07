24. Energy Cup in Schwedt: Favorit, Verfolger und ein offenes Parkett

Am Samstag, 10. Januar 2026, richtet sich der Blick der regionalen Hallenfußballszene nach Schwedt. In der Sporthalle „Neue Zeit“ steigt der 24. Energy Cup, ausgerichtet vom FC Schwedt 02. Acht Herrenmannschaften treten an, gespielt wird über zwölf Minuten pro Partie. Der Energy Cup ist längst mehr als ein Einladungsturnier – er ist ein fester Termin im Winterkalender und verbindet sportliche Qualität mit klarer Tradition.

Der Favorit: Sparta Lichtenberg im Fokus Mit dem SV Sparta Lichtenberg reist der klare Turnierfavorit nach Schwedt. Der Oberligist hat den Energy Cup bereits 2024 und 2025 gewonnen und geht damit als Titelverteidiger ins Rennen. Die sportliche Ausgangslage ist eindeutig: höhere Spielklasse, Hallenerfahrung und die Rolle des Gejagten. In der Gruppe B warten mit Preussen Eberswalde, dem VfB Gramzow und Swit Szczecin jedoch Gegner, die genau wissen, dass kurze Hallenspiele Überraschungen begünstigen.

Einlass, Anpfiff und dichter Turnierablauf Der Einlass beginnt um 13 Uhr, der erste Anstoß folgt um 14 Uhr. Von Beginn an ist der Spielplan eng getaktet. Gruppenphase, Halbfinals, Platzierungsspiele und Finale folgen ohne lange Unterbrechungen. Dieses Format sorgt für konstantes Tempo und verlangt den Mannschaften Konzentration über mehrere Stunden hinweg ab. Fehler lassen sich kaum korrigieren, jeder Punkt kann über den weiteren Turnierverlauf entscheiden.

Gruppe A: Gastgeber, Brandenburgliga und Landesliga

Die Gruppe A vereint den 1. FC Frankfurt, den FC Schwedt 02, Rot-Weiß Prenzlau und den TSV 1814 Friedland. Frankfurt geht als Brandenburgliga-Vertreter ins Turnier und bringt damit sportliches Gewicht in die Gruppe. Gastgeber FC Schwedt 02 aus der Landesliga Nord will vor heimischem Publikum bestehen und den Favoritenstatus anderer Teams herausfordern. Prenzlau und Friedland komplettieren die Gruppe mit Landesklasse- und Landesliga-Erfahrung. Diese Konstellation verspricht ausgeglichene Spiele, in denen Tagesform und Effizienz entscheidend sein werden.

Gruppe B: Oberliga trifft auf internationale Akzente

In der Gruppe B steht Sparta Lichtenberg im Mittelpunkt. Preussen Eberswalde aus der Landesliga Nord bringt regionale Rivalität und körperliche Präsenz mit. Der VfB Gramzow aus der Landesklasse Nord zählt zu den Teams, die im Hallenfußball immer wieder für enge Spiele stehen. Mit Swit Szczecin erhält das Turnier zudem eine internationale Note. Die Mischung aus Spielstilen und Erfahrung macht diese Gruppe besonders reizvoll.

Der Spielplan als Belastungsprobe

Die Gruppenphase beginnt um 14:05 Uhr mit der Partie FC Schwedt 02 gegen den 1. FC Frankfurt. Bis 16:39 Uhr werden alle Gruppenspiele absolviert. In dieser Phase entscheidet sich nicht nur, wer die Halbfinals erreicht, sondern auch, wie viel Substanz die Teams für den späteren Turnierverlauf behalten. Die kurzen Pausen zwischen den Spielen erhöhen den Druck zusätzlich.

Halbfinals und Platzierungsspiele

Ab 17:20 Uhr beginnt die K.-o.-Phase mit den Halbfinals. Hier treffen der Zweite der Gruppe A auf den Ersten der Gruppe B sowie der Gruppensieger der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B. Ergänzt wird der Abend durch Spiele um Platz sieben, fünf und drei. Damit bleibt jede Mannschaft bis zum Ende im Turnier eingebunden und erhält eine klare sportliche Einordnung.

Das Finale als Höhepunkt des Abends

Um 18:30 Uhr steht das Finale auf dem Programm. Zwölf Minuten entscheiden dann über den Turniersieg beim 24. Energy Cup. Ob Sparta Lichtenberg den Titel-Hattrick schafft oder ein Herausforderer die Serie durchbricht, wird sich erst in dieser letzten Partie zeigen.

Ein Turnier mit klarer Identität

Der Energy Cup in Schwedt steht für Hallenfußball ohne Umwege. Acht Teams, zwei Gruppen, klare Abläufe und ein sportlicher Anspruch, der sich aus der Mischung der Spielklassen speist. Mit einem Titelverteidiger, ambitionierten Herausforderern, einem engagierten Gastgeber und internationaler Beteiligung ist alles angerichtet für einen Turniertag, der Tempo, Spannung und klare Entscheidungen verspricht.