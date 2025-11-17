24 Elfmeter-Treffer bei einem historischen Erfolg: "Absolut verrückt"

Das hat seit der Saison 2019/20 kein Landesligist mehr geschafft! Mit dem spektakulären 14:13-Erfolg im Elfmeterschießen gegen den Verbandsligisten SV Dessau 05 sicherte sich der SSV 80 Gardelegen am Sonnabend das Ticket für das Halbfinale im dachbleche24-Landespokal.

Als letzter Siebtligist hatte es seinerzeit der SV Eintracht Lüttchendorf unter die besten Vier im Landespokal von Sachsen-Anhalt geschafft. Zum Halbfinale gegen den Haldensleber SC kam es damals im März 2020 allerdings nicht mehr: Die Saison wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen. Stattdessen spielten damals der 1. FC Magdeburg und der Hallesche FC den Teilnehmer zum DFB-Pokal in einem Entscheidungsspiel aus.

Fünf Jahre später nun steht der SSV 80 Gardelegen im Halbfinale. Nach 120 Minuten plus Elfmeterschießen, die noch lange in Erinnerung bleiben werden. "Es war ein wildes Spiel von zwei guten Mannschaften", sagte SSV-Coach Nathanael Hopperdietzel. Und der 34-Jährige ergänzte: "Man hat nicht unterscheiden können, wer der Landesligist und wer der Verbandsligist ist."

Schon in der ersten Halbzeit hatte seine Mannschaft - unter anderem mit zwei Aluminiumtreffern - ihre Chancen zur Führung. Nach dem Seitenwechsel aber zeigte sich: "Dessau hat Klasse vorne", so Hopperdietzel. Elia Friebe (46.) und Niklas Mieth (70.) brachten die Nullfünfer zweimal in Führung. Doch: "Wir zeigen immer wieder eine Reaktion", lobte der SSV-Coach, "gerade nach der Roten Karte."

Erst glich Florian Scheinert per Elfmeter zum 1:1 aus (65.), dann traf Mieth zur erneuten Dessauer Führung (70.), dann musste Gardelegens Martin Gille mit Gelb-Rot vom Platz (79.). Doch mit dem Kraftakt in Unterzahl ließen die Gardeleger auch ihren Coach staunen: "Wo auch immer die Jungs ihre Körner hernehmen." Florian Scheinert schickte die Partie mit dem zweiten verwandelten Elfer in die Verlängerung (87.), zum Start in diese brachte Clemens-Paul Berlin den SSV sogar in Führung (93.). Und auch der späte Ausgleich durch Tom Sparfeld - wiederum per Strafstoß (118.) - brachte den Landesligisten nicht vom Kurs ab.

Lindecke packt zu - und lässt den SSV jubeln

Die Entscheidung musste schließlich vom Punkt her. "Das Elfmeterschießen war absolut verrückt", staunte Hopperdietzel. "Jeder, der Eintritt bezahlt hat, war überzeugt davon, dass es jeden Cent wert war." 21 Versuche wurden auf beiden Seiten im Elfmeterschießen verwandelt - bis schließlich SSV-Keeper Torben Lindecke gegen Marcio Pälchen zupackte und damit für die Entscheidung sorgte. "Ein Torhüter, der den Ball erst selbst reinkloppt, weil alle anderen schon geschossen haben, und dann den entscheidenden Ball hält, ist der Man of the Match", lobte sein Coach. Ein anderer Matchwinner war gewiss Florian Scheinert, der an diesem Tag insgesamt viermal vom Punkt antrat und viermal traf.

So konnten die Feierlichkeiten in Gardelegen starten. "Das war und ist ein absolutes Highlight für den Verein", schwärmte Hopperdietzel. "Für so ein Erlebnis machen wir das jeden Tag." Wie große die Freude mit dem SSV 80 Gardelegen auch bei den benachbarten Clubs war, zeigte sich später beim Blick aufs Handy: "Ich habe Nachrichten bekommen aus der ganzen Altmark." Immerhin steht erstmals seit fünf Jahren wieder ein Landesligist im Halbfinale. Als letzter Landesligist im Endspiel stand übrigens der 1. FC Magdeburg II, der 2006/07 mit der Elf aus der Regionalliga 3:0 im Finale gegen den MSV Preussen gewann.

