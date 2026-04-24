2:4: Bosnjaks Dreierpack sorgt für Ernüchterung beim SV Biemenhorst

Der SV Biemenhorst erwischte dabei den besseren Start. Nach einer zielstrebigen Umschaltaktion traf Jayden Houtriet mit einem wuchtigen Treffer unter die Latte zur Führung (15.). "Super rausgespielt“, lobte Trainer Marc Gebler später die Entstehung: "Gut aus dem Druck befreit, gute Verlagerung, super Abschluss.“

Schonnebeck hatte bis dahin und in der Folge klare Vorteile in Sachen Ballbesitz. In großen Teilen entsprangen daraus aber nur ruhende Bälle. Doch genau nach einer solchen Standardsituation glichen die Schwalben wieder aus: Niko Bosnjak wurde am langen Pfosten alleine gelassen und nickte ein (24.). Kurz vor der Pause drehte der Stürmer die Partie per Foulelfmeter (39.). "Das sind dann zwei Standards, die zu den Gegentoren führen“, ordnete Gebler ein, der die Hausherren in dieser Phase einfach ein Stück reifer empfand.

Doppelschlag nach der Pause entscheidet die Partie

In den ersten 45 Minuten hielt der SVB grundsätzlich aber ordentlich dagegen. Umso mehr mussten die Phase nach dem Seitenwechsel überraschen. Den Gästen fehlte phasenweise nämlich der Zugriff. So schnürte Bosnjak nach einer Umschaltsituation den Dreierpack (48.), nur drei Minuten später erhöhte Moritz Isensee zur vermeintlichen Vorentscheidung auf 4:1 (51.). Gerade diese Phase ärgerte Gebler: "Da müssen wir im Mittelfeld vorher auf Kontakt sein. Wenn wir diese fünf, sechs Minuten nach der Pause nicht haben, dann ist es lange Zeit ein offenes Spiel.“

In der Folge musste sich der SVB zunächst einmal wieder schütteln. Schonnebeck hatte die Partie im Griff, ohne dabei zwingend auf den fünften Treffer zu gehen. Mit fortschreitender Spieldauer stabilisierten sich die Gäste wieder und kamen durch Jannis Schmitz nach einem haarsträubenden Ballverlust der Hausherren zum 2:4-Anschluss (72.). Auch in der Schlussphase blieb der Außenseiter bemüht, konnte es aber nicht weiter spannend machen.

„Schonnebeck war abgezockter“

Unterm Strich erkannte der Gebler die Niederlage an: "Der Sieg für Schonnebeck ist schon in Ordnung. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, aber sie waren abgezockter.“ Gerade in den entscheidenden Momenten habe sein Team noch zu naiv agiert.