2:33 Tore – Warum der VfL Repelen nicht die Reißleine zieht

Zweites Bezirksliga-Spiel, zweite Klatsche. Tabellenletzter der Gruppe 5 mit einem deprimierenden Torverhältnis von 2:33. Auf die 1:18-Niederlage bei Fortuna Bottrop folgte jetzt eine 1:15-Heimpleite gegen SuS Oberhausen – die erste Bilanz nach dem Neustart des VfL Repelen fällt katastrophal aus.
Und jetzt wartet am Freitag Landesliga-Absteiger Rhenania Bottrop auf das Team von Martin Soblik. Warum der Trainer entspannt bleibt und sogar Fortschritte sieht.
Soblik stellt sich nach der Klatsche gegen Oberhausen demonstrativ vor seine Truppe. Er hadert mit der Leistung des Spielleiters: „Klar, das Ergebnis erzeugt kein schönes Gefühl, aber am Sonntag hat mich der Schiri geärgert. Es steht 0:6 zur Halbzeit und davon fielen vier Tore aus einer Abseitsposition. Wenn man einem 0:2 hinterherrennt, dann ist es was anderes.“
Der Coach schiebt nach: „Allerdings hat er für beide Seiten unglücklich gepfiffen. Nach der Pause machen wir den Anschlusstreffer. Man merkt aber, dass uns da noch die Körner fehlen.“ Angesprochen auf die schon sportliche prekäre Situation sagt Soblik: „Uns allen war bewusst, dass es nicht von jetzt auf gleich funktionieren wird. Dennoch bin ich Fußballer und habe noch nie so hoch verloren. Das tut schon weh. Wir machen Fortschritte im System und werden weiter daran arbeiten. Ich kann kein genaues Zeitfenster nennen, aber es dauert mindestens drei Monate, bis sich das Team gebildet hat.“
Der Repelen-Coach sieht seine Truppe nicht chancenlos in der Saison: „Es gibt noch zwei weitere Mannschaften, die null Punkte haben, und vier Konkurrenten haben erst einen Zähler. Ich glaube, auch gegen Mannschaften wie Asterlagen oder Neukirchen könnten wir vielleicht etwas holen. Es sind erst zwei Spieltage gespielt, 32 liegen noch vor uns. Ich denke, wenn bei uns das ein oder andere zusammenwächst, ist schon was drin.“
Um seinen Trainerposten muss der 45-Jährige offensichtlich nicht bangen: „Dem Verein ist klar gewesen, dass zunächst eine Lernphase ansteht. Wir werden alles reinhauen, um in der Liga zu bleiben. Aber selbst, wenn es zu einem Abstieg kommen sollte, dann starten wir in der Kreisliga A durch.“
Die Stimmung in der Mannschaft scheint, trotz der krachenden Niederlagen zum Saisonstart, zu stimmen. Trotz der 18 Treffer im ersten Spiel fanden sich in der vergangenen Woche wieder mehr als 20 Spieler auf dem Kunstrasenplatz an der Stormstraße ein, berichtet der Coach. Zum Ende der zurückliegenden Saison und dem großen personellen Umbruch war zunächst nicht klar, ob der VfL überhaupt in der Bezirksliga starten wird.
Soblik bezeichnete es als ein „Privileg für jeden Spieler“, in der Bezirksliga auflaufen zu dürfen. Auch aus diesem Grund scheint ein vorzeitiger Rückzug keine Option für die Repelener zu sein: „Wir müssen die Situation beobachten. Jetzt schon ans Aufhören zu denken, wären der falsche Weg und auch das falsche Signal an die Mannschaft. Natürlich kann man immer die Reißleine ziehen, aber wir hoffen, dass wir bis zum Winter etwas aufbauen können. Der Lerneffekt sollte da sein. Wir glauben, dass es von Spiel zu Spiel besser wird.“
In der nächsten Partie in Bottrop muss der Coach sich allerdings vor allem auf der Torwartposition etwas einfallen lassen. Arthur Fell, eigentlicher Feldspieler, stand in den ersten beiden Saisonpartien zwischen den Pfosten. Nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums flog er gegen Oberhausen mit glatt Rot vom Platz. Sein Vertreter, Andreas Bräuer, der erst seit voriger Woche Teil der Mannschaft ist, wurde mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen.
Soblik: „Da müssen wir uns noch etwas einfallen lassen, aber wir haben generell noch Gespräche mit Spielern und auch Torhütern offen.“ Bleibt also abzuwarten, ob sich Sobliks Optimismus schon bald in Erfolgserlebnisse für seine Mannschaft ummünzen lässt. Die nächste Chance hierzu bietet sich an diesem Freitag gegen Rhenania Bottrop. Anstoß beim Landesliga-Absteiger ist um 19.30 Uhr. Der Gegner gehört zu den Mannschaften, die erst einen Punkt auf dem Konto haben.