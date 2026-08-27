2:33 Tore – Warum der VfL Repelen nicht die Reißleine zieht Nach zwei zweistelligen Klatschen steht der VfL Repelen in der Bezirksliga auf dem letzten Tabellenplatz. Trainer Martin Soblik redet Klartext. Warum er entspannt bleibt und sogar Fortschritte sieht. von RP / Gabriel Graeber · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Bisher hat der VfL Repelen die Gegner eher von hinten gesehen. – Foto: Burak Annac

Zweites Bezirksliga-Spiel, zweite Klatsche. Tabellenletzter der Gruppe 5 mit einem deprimierenden Torverhältnis von 2:33. Auf die 1:18-Niederlage bei Fortuna Bottrop folgte jetzt eine 1:15-Heimpleite gegen SuS Oberhausen – die erste Bilanz nach dem Neustart des VfL Repelen fällt katastrophal aus.

Und jetzt wartet am Freitag Landesliga-Absteiger Rhenania Bottrop auf das Team von Martin Soblik. Warum der Trainer entspannt bleibt und sogar Fortschritte sieht. „Ich habe noch nie so hoch verloren“ Soblik stellt sich nach der Klatsche gegen Oberhausen demonstrativ vor seine Truppe. Er hadert mit der Leistung des Spielleiters: „Klar, das Ergebnis erzeugt kein schönes Gefühl, aber am Sonntag hat mich der Schiri geärgert. Es steht 0:6 zur Halbzeit und davon fielen vier Tore aus einer Abseitsposition. Wenn man einem 0:2 hinterherrennt, dann ist es was anderes.“

Der Coach schiebt nach: „Allerdings hat er für beide Seiten unglücklich gepfiffen. Nach der Pause machen wir den Anschlusstreffer. Man merkt aber, dass uns da noch die Körner fehlen.“ Angesprochen auf die schon sportliche prekäre Situation sagt Soblik: „Uns allen war bewusst, dass es nicht von jetzt auf gleich funktionieren wird. Dennoch bin ich Fußballer und habe noch nie so hoch verloren. Das tut schon weh. Wir machen Fortschritte im System und werden weiter daran arbeiten. Ich kann kein genaues Zeitfenster nennen, aber es dauert mindestens drei Monate, bis sich das Team gebildet hat.“ Der Repelen-Coach sieht seine Truppe nicht chancenlos in der Saison: „Es gibt noch zwei weitere Mannschaften, die null Punkte haben, und vier Konkurrenten haben erst einen Zähler. Ich glaube, auch gegen Mannschaften wie Asterlagen oder Neukirchen könnten wir vielleicht etwas holen. Es sind erst zwei Spieltage gespielt, 32 liegen noch vor uns. Ich denke, wenn bei uns das ein oder andere zusammenwächst, ist schon was drin.“