23:0-Wahnsinn! Tim Dettinger ist der Held von Lomersheim

Die Nachricht von der Wahl zum FuPa-Spieler der Woche erreichte den bescheidenen Torjäger völlig unvorbereitet, was die emotionale Wucht dieses Augenblicks nur noch verstärkte. „Vielen Dank. Habe eher mit der Elf der Woche gerechnet, aber mit dem Spieler der Woche nicht, nein“, gesteht Tim Dettinger mit einer Aufrichtigkeit, die im harten Ligabetrieb selten geworden ist. Dass er nun im Rampenlicht steht, ist die Belohnung für einen Nachmittag, an dem er den Rasen in seine persönliche Bühne verwandelte.

Das Geheimnis des historischen Schützenfestes

Gegen den TV Pflugfelden brachen alle Dämme, doch Dettinger sieht den Schlüssel zum Erfolg nicht in seiner eigenen Brillanz, sondern im unbändigen Geist des Kollektivs. „Dass wir als Mannschaft in jedes Spiel von Anfang an gleich reingehen. Es wird kein Gegner unterschätzt, und wir versuchen, das umzusetzen, was wir trainieren und besprechen“, erklärt er. Es war ein Rausch der Spielfreude, der die Zuschauer fesselte: „Und genau diese geschlossene Mannschaftsleistung und der Spaß der letzten Wochen in der Mannschaft war aus meiner Sicht, warum es so gut lief.“

Die Sehnsucht nach dem perfekten Abschluss

Wenn man 24 Mal in einer Spielzeit trifft, entwickelt man ein feines Gespür für den Moment des Erfolgs. Obwohl Dettinger ein absoluter Teamplayer ist, hat er doch eine heimliche Vorliebe für die Ästhetik des Tores. „Im Endeffekt ist es mir eigentlich egal, Hauptsache der Ball ist am Schluss im Tor. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ein schöner Schuss aus 14 bis 16 Metern“, verrät er über seine fußballerischen Träume. Es ist diese Präzision, die ihn in dieser Saison zum Albtraum einer gegnerischen Abwehr macht.

Ein Verein als unzerbrechliche Familie

Was den TSV Phönix Lomersheim so besonders macht, liegt für den 26-Jährigen tief in der DNA des Clubs verwurzelt. Es ist ein Ort, an dem Loyalität nicht nur ein Wort ist, sondern gelebt wird. „Egal in welcher Situation man sich befindet, es wird sich nie gegenseitig hängengelassen. Auf dem Platz und neben dem Platz“, sagt Dettinger. Diese tiefe Verbundenheit zeigt sich auch in seinen rührenden Worten an einen verletzten Kameraden: „Besondere Grüße und eine gute und schnelle Genesung gehen raus an unseren Spieler Lukas Buck, der sich leider schwerer verletzt hat und eine längere Zwangspause hat.“

Inspiration durch Raketen und Weltstars

Jeder Sportler braucht Vorbilder, die ihn antreiben. Für Dettinger ist es im eigenen Team die pure Geschwindigkeit, die ihn beeindruckt. „Im Team Alex Waldhaus – wenn ich nur einmal im Leben so schnell wäre wie er“, schwärmt er voller Respekt. Blickt er auf die große Bühne der Profis, fällt sein Urteil ebenso klar aus: „Und bei den Profis Flo Wirtz – ich glaube, zu ihm muss man nicht viel sagen.“ Es ist der Hunger nach spielerischer Klasse, den er sich von diesen Akteuren abschaut.

Die schaltende Neun mit Drang zum Spielaufbau

Auf dem Platz ist Dettinger weit mehr als nur ein Vollstrecker. Er sucht die Bindung zum Spiel, will den Rhythmus seiner Mannschaft mitbestimmen. „Am liebsten ist es mir auf der Neun, wo ich mich immer ein bisschen fallen lassen kann im Spielaufbau“, beschreibt er seine Rolle als moderner Stürmer. Es ist diese Mischung aus Abschlussstärke und Übersicht, die ihn so unberechenbar macht und dem TSV Phönix die nötige Stabilität verleiht.

Gier nach dem einstelligen Tabellenplatz

Aktuell steht der Verein auf dem neunten Tabellenplatz, doch die Reise soll noch weitergehen. Der Erfolgshunger ist nach den letzten Wochen riesig. „Genauso weitermachen wie die letzten vier Wochen und am Ende der Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz dann auch zu stehen“, gibt Dettinger die Marschrichtung vor. Es ist eine Kampfansage, getragen vom Rückenwind der vergangenen Siege und dem festen Glauben an die eigene Stärke.

Im besten Alter für die Ewigkeit

Mit 26 Jahren spürt Dettinger, dass jetzt seine Zeit gekommen ist. Er ist bereit, alles für seinen Sport zu opfern und sich stetig zu verbessern. „Weiter an mir arbeiten und alles rausholen, was möglich ist. Bin jetzt im besten Fußballalter und einfach fit bleiben“, lautet sein persönliches Credo. Es ist der eiserne Wille eines Spielers, der weiß, dass er sich am Zenit seiner Leistungsfähigkeit befindet und diesen Moment so lange wie möglich festhalten will.

Werkzeugmechaniker mit Herz und Leidenschaft

Wenn das Flutlicht erlischt, kehrt Dettinger in einen Alltag zurück, der ebenso von Präzision und Fleiß geprägt ist wie sein Spiel auf dem Rasen. „Ich arbeite als Werkzeugmechaniker Stanz- und Umformtechnik in der Montage bei uns im Familienunternehmen in Enzberg“, erzählt er stolz. Den Ausgleich findet er bei seinen Liebsten und in der sportlichen Vielfalt: „Ich verbringe gern Zeit mit meinen Liebsten – Familie, Freundin, Freunde. Ich gehe regelmäßig ins Gym und im Winter gerne Skifahren. Tennis auch sehr starker Sport.“ Ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht und dessen Herz im Takt des Fußballs schlägt.