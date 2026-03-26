23 Wenn die Tabelle wackelt und jeder Punkt plötzlich Gold wert ist

Die Spieltage werden weniger, die Punkte gefühlt wertvoller als das letzte Kaltgetränk nach Abpfiff und die Tabelle? Die wackelt oben wie unten, als hätte sie selbst keinen festen Platz mehr.
Willkommen in der Kreisliga Emsland, willkommen zum 23. Spieltag, wo jeder Punkt plötzlich nach Big Points schmeckt und selbst ein Blick auf die Tabelle leichte Schwindelgefühle auslösen kann.
Wir liefern euch nach und nach die Vorberichte, Geschichten und kleinen Fußball-Wahrheiten dieses Spieltags.
FuPa macht den Amateurfußball sichtbar und manchmal auch ein bisschen dramatischer, als er ohnehin schon ist.
Lengerich-Handrup reist mit 19 Punkten vom ersten Abstiegsplatz an, Haren steht mit 20 Zählern knapp über dem Strich, allerdings mit weniger Spielen auf dem Konto. Klingt nach Tabellenkeller, fühlt sich aber eher nach kleinem Endspiel an.
Das Hinspiel? 3:2 für Haren. „Fühlt sich gut an, bringt uns aber exakt nichts für Freitag“, heißt es auf Instagram beim TuS Haren - selten war ein Satz so ehrlich und so nutzlos zugleich.
Denn klar ist: Wer hier gewinnt, hat fürs Wochenende Ruhe im Karton. Wer verliert, schaut am Sonntag beim nächsten Kellerduell zu und hofft, dass die Konkurrenz genauso nervös mit dem Ball umgeht.
Die Spieltage werden weniger, die Punkte immer wertvoller. Und irgendwo zwischen Flutlicht und Nervenflattern entscheidet sich, wer kurz durchatmen darf und wer weiter rechnen muss.
Zwei Aufsteiger, zwei Tabellennachbarn, zweimal Grün-Weiß - fehlt eigentlich nur noch, dass beide denselben Kabinenschlüssel suchen.
Wenn der SV Eltern den SV Grenzland Twist empfängt, wirkt das Tabellenbild wie ein schlecht sortiertes Puzzle: Twist steht mit 22 Punkten aus 22 Spielen auf Platz 11, Eltern folgt mit 20 Zählern auf Rang 13 - hat aber erst 18 Partien absolviert. Heißt: Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen Tabelle und Taschenrechner.
Das Hinspiel? Ein 3:3, das sich eher wie ein kleines Festival gelesen hat: früher Doppelschlag, später Ausgleich, ganz viel Drama und ein Jannis Schnebeck, der gleich dreimal zuschlug, inklusive Last-Minute-Zugabe. Auf der anderen Seite trafen auch Pala, Mahr und Imming, also alles dabei, was das Kreisliga-Herz schneller macht.
Diesmal geht’s wieder um Punkte gegen den Abstieg und vermutlich auch darum, wer am Ende sagen darf: Unser Grün war heute ein bisschen grüner.