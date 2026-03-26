23 Wenn die Tabelle wackelt und jeder Punkt plötzlich Gold wert ist

Die Spieltage werden weniger, die Punkte gefühlt wertvoller als das letzte Kaltgetränk nach Abpfiff und die Tabelle? Die wackelt oben wie unten, als hätte sie selbst keinen festen Platz mehr.

Willkommen in der Kreisliga Emsland, willkommen zum 23. Spieltag, wo jeder Punkt plötzlich nach Big Points schmeckt und selbst ein Blick auf die Tabelle leichte Schwindelgefühle auslösen kann.

Wir liefern euch nach und nach die Vorberichte, Geschichten und kleinen Fußball-Wahrheiten dieses Spieltags.

FuPa macht den Amateurfußball sichtbar und manchmal auch ein bisschen dramatischer, als er ohnehin schon ist.